Villa Poggio Imperiale, dal verde alla cultura

Firenze, 10 settembre 2025 - Il restauro delle aree verdi è una delle novità principali che riguardano la valorizzazione della Villa del Poggio Imperiale, a Firenze. Il complesso mediceo, gestito dallo Stato, è attualmente sede dell'Educandato. Oggi la presentazione del progetto e la firma della convenzione triennale, ai fini didattici, tra l'Educandato Statale della SS. Annunziata e la Città metropolitana di Firenze. Tra gli obiettivi del progetto, oltre al recupero delle aree verdi, "la restituzione dell'aspetto storico-paesaggistico originario, la realizzazione di percorsi accessibili, inclusivi e sostenibili, l'apertura regolamentata del parco al pubblico esterno, il rafforzamento del ruolo della villa, l'aumento dell'attrattività del sito, la realizzazione di un ambiente didattico naturale, offrendo a studenti e visitatori l'opportunità di approfondire conoscenze di botanica, storia dell'arte e architettura del paesaggio". Per il pubblico ci potranno essere percorsi tematici (storico-artistici, come la visita del museo della villa), le attività educative per le famiglie, eventi culturali e musicali all'aperto. Sono previsti poi nuovi campi sportivi (e un nuovo parcheggio nelle vicinanze), il restauro della cappella di San Placido. Inoltre il nuovo ingresso al parco sarà intitolato a Don Sergio Pacciani. "Oggi non ci sono più ipotesi ma progetti che stiamo realizzando, come il parco aperto al pubblico - ha dichiarato Giorgio Fiorenza, presidente del cda dell'Educandato -. Questo intervento è l'esempio dello Stato che funziona, in collaborazione con gli altri enti e in particolare la Città metropolitana di Firenze. La sindaca Sara Funaro è stata un punto di riferimento essenziale". "È un luogo di formazione che si apre sempre di più alla città, un luogo che ha una storia importante e che presenta spazi bellissimi", ha dichiarato la sindaca Funaro.