A Firenze il Sentiero Film Factory, anche un omaggio a Star Wars

Firenze, 9 settembre 2025 - Un omaggio a Star Wars, sette masterclass sui mestieri del cinema e una mostra dedicata a Fatima Hassouna, giovane fotoreporter di Gaza uccisa durante un bombardamento aereo sono al centro della quinta edizione di Sentiero Film Factory, dal 12 al 20 settembre nel quartiere di San Frediano a Firenze.

L'esposizione dedicata a Hassouna, si legge in una nota, è curata dalla regista iraniana Sepideh Fars: raccoglie 15 fotografie che testimoniano la capacità della giovane artista di trovare bellezza e dignità anche nelle condizioni più estreme. L'apertura del festival avrà un omaggio a Star Wars, con una parata in costume che anticipa la proiezione del film 'Star wars III', un laboratorio creativo per bambini intitolato 'Il cinema in tasca' e una lezione per aspiranti Padawan a cura dei Florence Knights: in serata la sala ex Leopoldine sarà teatro delle proiezioni dei cortometraggi realizzati dai bambini, tra cui L’amico traditore, in collaborazione con Moscerine Film Festival.

In totale ci saranno 33 opere da 20 Paesi, in palio riconoscimenti per miglior film, regia, fotografia, sceneggiatura, montaggio, performance e colonna sonora. Il finale di Sentiero Film Factory si svilupperà in tre giornate, dal 18 al 20 settembre, trasformando la sala ex Leopoldine e il Santa Rosa Bistrot in palcoscenici di creatività e contaminazione artistica. “Sentiero Film Factory – fanno presente gli organizzatori - è nato come un piccolo laboratorio e in cinque anni è diventato un punto di riferimento per chi ama e fa cinema a Firenze, intrecciando esperienze locali e internazionali. Per noi il festival non è soltanto una rassegna di proiezioni, ma un presidio culturale e sociale: un luogo di formazione, di incontro tra generazioni e di attenzione al presente”.