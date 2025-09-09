Con Lattexplus Festival la musica elettronica nella Cavea del Maggio

Firenze, 9 settembre 2025 - La musica elettronica del Lattexplus Festival torna a Firenze, per l'8/a edizione, e sceglie ancora una volta la Cavea del Teatro del Maggio. Primo appuntamento sabato 20 settembre con un doppio show, a partire dalle 19. Prima il collettivo franco-algerino Acid Arab, nato 10 anni fa a Parigi, a seguire, in console, Adiel, una delle e artiste italiane più rilevanti del momento, insieme a Helena Hauff, dj e produttrice di Amburgo, riconosciuta per i suoi set intensi ed elettrici che fondono acid tagliente, ritmiche Detroit, paesaggi industriali e atmosfere wave minimaliste. Un set b2b che promette di unire due visioni potenti e complementari della musica elettronica contemporanea. In apertura di serata i Drunkdrivers, ovvero i dj e produttori Edoardo Guccione e Marco Perfetti. "Il Lattexplus Festival è un'ulteriore conferma della vitalità culturale di Firenze e del suo ruolo di hub di creatività e innovazione e rappresenta un ponte tra la tradizione e l'innovazione musicale" ha detto l'assessore alla cultura di Palazzo Vecchio Giovanni Bettarini, sottolineando come la presenza di nomi di spicco della scena elettronica internazionale dimostri "la nostra volontà di rendere Firenze una città sempre più aperta a linguaggi contemporanei e a diverse forme d'arte". "La musica elettronica, con la sua energia e la sua continua ricerca, trova nella Cavea del Teatro del Maggio musicale fiorentino uno scenario perfetto, dove l'architettura classica e un'acustica d'eccezione si fondono con le sonorità del futuro", ha concluso l'assessore. Al debutto del 20 settembre seguirà una tappa già in calendario il 31 ottobre alla Stazione Leopolda, in attesa di ulteriori sviluppi in autunno ancora da svelare.