La storia di Carla Cappelli: "Cercavo un lavoro e la Coop mi ha aiutata"

MONTESPERTOLI "La Coop mi ha aiutato quando ero in grande difficoltà". Carla Cappelli, oggi 53 anni, da quasi 39 è impiegata nel negozio Coop di Montespertoli: "Sono la più anziana in servizio, vorrei commentare questo passaggio appena avvenuto, soprattutto vorrei ricordare l’importanza di questo luogo per Montespertoli". Il passaggio: la Cooperativa Montespertoli è appena diventata Unicoop Firenze. La storia è stata ripercorsa nel libro di Leonardo e Franco Fontanelli(Federighi Editori), autori ringraziati dalla ‘veterana’ dei dipendenti. "Il racconto – afferma Carla – è un tributo che rimarrà per sempre a testimonianza dell’impegno di quei soci fondatori della Cooperativa, che prima e dal 1945, momento difficile della storia italiana e di Montespertoli, hanno avuto il coraggio, il valore, l’audacia di credere nel più profondo senso cooperativo, dando vita a quella che poi è stata per 80 anni la Cooperativa del Popolo di Montespertoli e dei montespertolesi". Tra chi frequentava il negozio c’era anche la sua maestra, Rosanna Braccini "a cui devo molto". "Come ho detto a Franco – riprende – sono orgogliosa di essere una delle tante colleghe di suo padre, primo vero dipendente della nostra Cooperativa. Ugo si distinse nel suo lavoro, come persona e dipendente, per l’ascolto delle esigenze dei soci e consumatori di quel tempo". "Il mio rapporto con la cooperativa parte dal lontano 1987, – prosegue – quando ancora adolescente sono stata assunta per problemi in famiglia, in quel momento dovevo lavorare e tutta l’amministrazione di allora con il sindaco Luigi Nigi, mi aiutarono. Arrivata a questo punto, essendo la dipendente più anziana della cooperativa e avendo passato quasi la metà degli anni della sua storia all’interno di essa, sento il dovere di ringraziare e citare le persone che in quel momento mi hanno accolta, anche se alcuni di loro purtroppo non ci sono più… il presidente Gino Bronzi, uomo di una sensibilità unica, Pietro e Paolo Vanni, che mi aiutarono standomi sempre vicini , a loro va tutto il mio riconoscimento e gratitudine, il gruppo di sei colleghi che trovai ad accogliermi, Gerardo il caponegozio, la mia amatissima e per sempre collega Rosanna, Riccardo, Piero, Roberto e Mauro, da loro ho imparato a lavorare e ognuno di loro mi ha regalato un pizzico di esperienza che ho sempre cercato di mettere in atto nel tempo. Ho lavorato dal 1987 al 1990 nella sede della vecchia cooperativa, quella di piazza nuova dove adesso c’è la farmacia. Nel 1990, la coop si trasformò da bottega a piccolo supermercato e venne trasferita nell’attuale sede di adesso. Furono gli anni di cambiamento epocale, dove l’arrivo del turismo e l’apertura di molte strutture ricettive, ci costrinsero a rinnovare il nostro modo di lavorare. Anche le esigenze dei clienti cambiavano e noi volevamo sempre essere all’altezza delle loro richieste. In quegli anni ci furono tantissime aperture di nuovi supermercati e store, ma noi continuammo a crescere sempre. Adesso che sono quasi alla fine della mia carriera lavorativa e dopo essere stata quella che per tanti anni ha insegnato il lavoro di commessa a tanti ragazzi e ragazze del paese e non solo, mi guardo indietro e mi trovo un po’ nostalgica a pensare a tutto ciò che ho vissuto lì dentro". Carla ringrazia infine la collega Marzia, "per avermi aiutata a raccontare una piccola parte di questa storia lunga una vita". Andrea Ciappi