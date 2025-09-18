Tutti tirano la giacchetta

18 set 2025
EMANUELE BALDI
Cronaca
Il sogno di essere eletto in Regione? Tra spot, social e cene per correre servono almeno 20mila euro

L’investimento di un candidato (di punta) tra donazioni e sforzi economici. L’aspirante governatore ’spende’ più del doppio. Ma c’è il sostegno dei partiti

Un’elettrice deposita la scheda elettorale dopo il voto (foto di repertorio)

Firenze, 18 settembre 2025 – Le mani impastate di colla dopo l’attacchinaggio notturno sono ormai – salvo rari casi – nel cassetto dei ricordi. Ma sbaglia chi pensa che oggi la campagna elettorale per sbaragliare la concorrenza e gudagnarsi un posto in paradiso nel consiglio regionale che verrà sia tutta solo e soltanto una faccenda di social, tag, like, colonne sonore accattivanti e abbracci studiati in favor di telecamera, pardon di smartphone. “Il caro vecchio santino è ancora utilissimo – ci spiega un alto dirigente del centrodestra toscano – Anche perché nella nostra regione la legge elettorale rappresenta un unicum”.

Al voto di ottobre, infatti, per dirne una chi vorrà indicare la preferenza a un candidato dovrà fare la ’vecchia’ crocetta. E allora c’è da spiegare agli elettori che, a differenza delle recenti amministrative, non va scritto il cognome per esteso (pena l’annullamento della scelta...).

“Quanto costa una campagna tosta? Almeno ventimila euro tra sociale network, pubblicità sui giornali online e di carta, spot televisivi, vele, foto sui bus” riflette Bernard Dika, delfino del governatore Eugenio Giani e candidato nel collegio della sua Pistoia. E come si trovano i soldi? Dika spiega:  “Principalmente con un crowdfunding, una raccolta fondi di donatori volontari. Io ho aperto un conto e ciascuno può offrire ciò che vuole, anche 10 euro”. C’è un tetto massimo di spesa però e Dika tiene a precisare una cosa: “Noi candidati non gestiamo direttamente i soldi, c’è un mandatario elettorale che lo fa. E se dopo la campagna avanzano c’è l’obbligo di donarli a un’associazione no profit”.

Parliamo chiaramente di big, figure cioè in pole position per entrare o comunque pronti a far battaglia fino all’ultima preferenza. “Chi corre senza troppe aspettative deve comunque mettere in conto di investire almeno 2 o 3mila euro. – ci spiega un esponente del Pd – Anche perché i voti hanno poi un peso all’interno del partito. E se un tuo collega ti triplica la vicenda poi ha delle conseguenze negli equilibri interni”.

E la corsa di un aspirante governatore quanto può costare? In proporzione non molto di più. “Circa cinquantamila euro” spiega un dirigente di Fratelli d’Italia. “Certo c’è il partito che a livello regionale dà un sostegno ma c’è da tener conto anche di un altro aspetto. – sottolinea ancora – Uno come Tomasi ha anche tutta una pubblicità di ritorno grazie a quella che fanno i candidati che oltre al loro nome e al loro volto accompagnano slogan e vele con quelle del candidato governatore”.

© Riproduzione riservata