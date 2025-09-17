Claudio Magris a Firenze, tra dialoghi e prospettive

Firenze, 17 settembre 2025 - Due giornate per rileggere l’opera e la figura di Claudio Magris. Giovedì 25 e venerdì 26 settembre si svolgerà a Firenze il convegno internazionale di studi “Claudio Magris, intellettuale europeo. Dialoghi e prospettive”, alla presenza del celebre autore, tra l’Aula Magna di via Laura 48 (giovedì 25 settembre) e la Sala Ferri di Palazzo Strozzi, di venerdì. L’apertura dei lavori è prevista giovedì alle 9,15, con i saluti istituzionali di Vanna Boffo, di Federico Fastelli e Luigi Marfè; la mattinata prosegue con la sessione “Prospettive”, moderata da Marfè, con interventi di Renate Lunzer e Marco Meli, seguiti dalla discussione, dalla pausa caffè e dagli interventi di Diego Salvadori e Ulla Musarra-Schrøder, moderati da Fastelli. Nel pomeriggio, nuova sessione “Prospettive” moderata da Salvadori, con contributi di Ernestina Pellegrini e Pietro Clemente, e a seguire la tavola rotonda “Dialoghi con Claudio Magris”, coordinata da Paolo Di Paolo, con la partecipazione di Luca Doninelli e Fabio Nieder. Venerdì 26 settembre la giornata si apre invece alla Sala Ferri, con i saluti di Michele Rossi del Gabinetto Vieusseux e la sessione “In dialogo” moderata da Marco Meli, che ospita gli interventi di Gabriele Bacherini e Maria Giovanna Campobasso, seguiti, dagli interventi moderati da Rita Svandrlik di Elisa Caporiccio e Pedro Luis Ladrón de Guevara Mellado. In chiusura di mattinata, presentazione del volume di Ernestina Pellegrini “Le storie di Claudio Magris. Da Alla cieca a Croce del Sud” (con Enza Biagini, Federico Fastelli e Luigi Marfè), dell’iniziativa “‘Alla cieca’, tra immagini e parole. A cura di Danilo De Marco” e del numero 120–121 della rivista “il Portolano” dedicato a Magris; i lavori termineranno alle 13 con le conclusioni di Fastelli e Marfè. L’iniziativa è promossa nell’ambito del PRIN 2022. Caterina Ceccuti