Lo scontro nel parcheggio, la morte a 17 anni: cosa è accaduto. Grave un altro giovane

Pisa, 18 settembre 2025 – Si chiamava Leonardo Renzoni e aveva 17 anni il giovane che è morto nella serata di mercoledì 17 settembre a Pisa, nei parcheggi che circondano il grande magazzino Ikea. Una zona commerciale dove hanno sede anche altri supermercati, negozi e centri per il bricolage.

Un luogo con ampi spazi aperti, dove non è raro che i giovanissimi si ritrovino con le loro moto per delle evoluzioni. In questo contesto è avvenuto l’incidente nel quale il giovanissimo, che aveva appena iniziato l’anno scolastico, ha perso la vita. Un pomeriggio di settembre come tanti per Leonardo, grande appassionato di moto.

Insieme agli amici si ritrova e cominciano le evoluzioni. A un certo punto ci sarebbe stato l’incidente, con lo scontro tra la moto di Leonardo e quella di un amico coetaneo. Uno scontro molto violento, la cui dinamica è attualmente al vaglio.

I soccorsi

I soccorsi vengono chiamati subito, anche perché l’incidente avviene non lontano dall’Aurelia, luogo di passaggio. Diversi automobilisti si fermano per i soccorsi. Vengono allertati i mezzi di soccorso con l’arrivo del 118 con l’automedica e l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Pisa. Le condizioni di Leonardo, in arresto cardiaco, appaiono subito gravissime.

Il dolore degli amici

Troppo gravi le ferite. Ogni tentativo di rianimazione dei medici è vano. Molto grave l’altro ragazzo, che viene trasferito a Cisanello e che si trova tutt’ora in prognosi riservata. La notizia della morte del giovane Leonardo Renzoni si diffonde in pochissimo tempo tra gli amici e i compagni di scuola. Che si stringono ora intorno alla famiglia. Tante le persone che si erano radunate fuori dal pronto soccorso in attesa di notizie. A ricostruire la vicenda sono ora i vigili urbani di Pisa, che hanno svolto una serie di rilievi sul luogo dell’incidente. Si cerca di capire se le telecamere dei magazzini vicini abbiano inquadrato qualcosa.