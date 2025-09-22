Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Firenze
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Allagamenti FirenzeMaltempo PratoAllerta meteo ToscanaTromba marina VersiliaSciopero 22 settembreVanessa Fiacchini
Acquista il giornale
CronacaFirenze ha un nuovo Tre Spicchi Gambero Rosso: il pizzaiolo Mario Cipriano
22 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Firenze ha un nuovo Tre Spicchi Gambero Rosso: il pizzaiolo Mario Cipriano

Firenze ha un nuovo Tre Spicchi Gambero Rosso: il pizzaiolo Mario Cipriano

Nella sua nuova “Cipriano Pizzeria” parte col botto e raccoglie subito il massimo riconoscimento del Gambero Rosso nella Guida Pizzerie d’Italia, diventando l’unico nuovo Tre Spicchi 2026 di Firenze

Firenze ha un nuovo Tre Spicchi Gambero Rosso: il pizzaiolo Mario Cipriano

Firenze ha un nuovo Tre Spicchi Gambero Rosso: il pizzaiolo Mario Cipriano

Per approfondire:

Firenze, 22 settembre 2025 – Una novità, ma anche una conferma, quella dei Tre Spicchi a Mario Cipriano. Il maestro pizzaiolo di origine campana è il nuovo Tre Spicchi Gambero Rosso nella Guida Pizzerie d'Italia 2026, con un punteggio di 90 su 100.

"Questi Tre Spicchi ci rendono prima di tutto molto felici. Abbiamo lavorato sodo per raggiungere questo obiettivo, vale a dire ricevere nuovamente i Tre Spicchi ma in una sede nuova, Cipriano Pizzeria appunto, una doppia sfida che quindi ci regala doppia soddisfazione. Ora non ci resta che andare avanti, cercare di migliorarci sempre e alzare sempre di più l'asticella, questo è ciò che vogliamo per il nuovo anno", ha dichiarato Mario Cipriano al termine della presentazione della nuova Guida del Gambero Rosso a Napoli.

Mario Cipriano ha dato vita a un nuovo format per gli amanti della pizza, italiani o internazionali che siano: in un ambiente dal design elegante e accogliente, con richiami tanto all’ospitalità partenopea quanto alla raffinatezza fiorentina, il pizzaiolo propone pizze altamente digeribili, dal morso corto, dai classici topping ad abbinamenti originali e ricercati, per soddisfare tutti i palati.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata