Addio alla regina delle boutique. È morta a 47 anni Vanessa Fiacchini

Forte dei Marmi (Lucca), 22 settembre 2025 – E’ morta l’imprenditrice Vanessa Fiacchini, 47 anni: un lutto profondo colpisce la Versilia per la perdita della titolare della nota boutique. La donna lascia il marito Lorenzo Volpe, figlio del compianto ingegnere, e la figlia Ginevra di 16 anni.

Dolce, forte e disponibile. Vanessa, una persona riservata, famiglia e lavoro, ieri se n’è andata a causa di una leucemia fulminante, che l’ha strappata all’affetto dei suoi familiari in pochi mesi. Una domenica tristissima per tutta la Versilia e oltre.

I Fiacchini, il padre Graziano è morto quattro anni fa, sono conosciutissimi per gestire da decenni i negozi di abbigliamento di brand importanti in Versilia. I fratelli Massimo e Massimiliano sono titolari dei negozi di Viareggio in passeggiata e Forte dei Marmi, dove ce ne sono ben due. Quello centrale, in via Vittorio Veneto 4, vicino alla farmacia storica prima della Piazza Tonini, era la ‘casa’ di Vanessa, il suo gusto, la sua impronta. Una cerimonia? Un party? Una festa in discoteca? Chi, da generazioni, non ha negli anni varcato la soglia di ‘Fiacchini’ per indossare abiti, borse ed accessori trend? Vanessa sapeva consigliare con estrema semplicità, gusto ed eleganza, ereditata dal padre, che aveva fondato il negozio Baluba al Forte con la collega Daniela Broch oltre mezzo secolo fa, dando vita a un punto vendita famoso negli anni ‘70.

La famiglia aveva preso in considerazione anche il trapianto del midollo pur di salvare la sua Vanessa: la donna era seguita nelle delicate cure all’ospedale San Raffaele di Milano e di recente c’erano stati segnali positivi. Ma purtroppo domenica, verso le 11, la situazione è precipitata e alle 13 Vanessa è deceduta.