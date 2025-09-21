Oltre la strada e le difficoltà. Una casa dove rinascere

Una casa, per uscire dalla strada. Dove trovare riparo dal freddo e dalla solitudine. Nella quale ricostruire una speranza, ed immaginare un futuro. Con questo scopo l’amministrazione Del Ghingaro ha realizzato un progetto di “Housing First”, attraverso la ristruttuazione di un immobile di proprietà comunale destinato a diventare un punto di riferimento per l’accoglienza di persone senza fissa dimora in condizioni di marginalità estrema. Dove saranno promossi anche percorsi di autonomia e inclusione sociale.

Grazie a un investimento complessivo di 260mila euro — di cui 200mila provenienti da fondi Pnrr e 60mila stanziati dal Comune — l’amministrazione viareggina ha finanziato i lavori di riqualificazione dell’immobile, che si trova tra il centro e il Marco Polo, che si concluderanno entro il 30 novembre. La casa potrà ospitare fino a sei persone, selezionate dal servizio sociale professionale che le accompagnerà in un percorso di autonomia, anche attraverso progetti di inserimento lavorativo.

"Abbiamo voluto restituire dignità a un luogo abbandonato – dichiara l’assessore al Welfare Sara Grilli –; trasformandolo in una casa vera, accogliente, calda, pensata per chi ha vissuto troppo a lungo ai margini. Non è solo un tetto: è un progetto di vita, un’opportunità di rinascita. Questo intervento rappresenta una scelta politica precisa – aggiunge –: investire nel sociale, nell’autonomia delle persone, nella costruzione di comunità".

L’abitazione, di circa 100 metri quadrati, dotata di comfort tecnologici e pannelli fotovoltaici per l’autoproduzione di energia, in linea con i principi di sostenibilità ambientale e innovazione, è suddivisa in ingresso, salotto, cucina abitabile, due bagni e antibagno con zona lavanderia, tre camere doppie, ciascuna personalizzata con colori diversi per favorire il senso di accoglienza e familiarità.

A questi spazi interni si aggiunge un’area esterna di circa 600 metri quadrati che verrà trasformata in giardino e orto solidale, promuovendo attività comunitarie e sostenibili. L’immobile verrà gestito da un’associazione — attualmente in fase di individuazione — con comprovata esperienza in ambito sociale e nella gestione di progettualità rivolte alla marginalità. Con questa iniziativa, "il Comune di Viareggio – conclude l’amministrazione – conferma il proprio impegno concreto nel contrasto alla marginalità estrema, investendo in soluzioni abitative dignitose e inclusive, capaci di restituire alle persone fragili non solo un tetto, ma anche una prospettiva di vita".