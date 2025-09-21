Schianto sul lungomare a Motrone. Moto sbatte contro una macchina. Centauro in gravi condizioni

Potrebbe essere una distrazione, un calcolo errato delle distanze o una mancata precedenza ad aver causato il grave incidente avvenuto ieri mattina sul lungomare di Marina di Pietrasanta in località Motrone. Sono queste infatti le ipotesi su cui sta lavorando la polizia municipale di Pietrasanta, impegnata nel tutt’altro che facile compito di ricostruire la dinamica del violento scontro che ha coinvolto una moto e una macchina e che si è concluso con il ricovero in ospedale del centauro. Il giovane, un 24enne residente nel comune di Camaiore, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Cisanello a causa soprattutto del trauma cranico e facciale subìto nel violento impatto. A ieri pomeriggio la prognosi era riservata.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12,30 sul viale Roma, all’altezza dell’hotel "Joseph" di Motrone. L’esatta dinamica, come detto, è ancora tutta da stabilire. In base ai primi rilievi effettuati dalla polizia municipale è stato comunque accertato che la macchina (al momento non è dato sapere chi fosse il conducente) è uscita da uno stabilimento balneare e ha svoltato a sinistra, diretta verso Forte dei Marmi. La manovra, in questo caso, rende necessario lo spostamento verso la carreggiata lato monti ed è su questo aspetto che ci concentrano le indagini della polizia municipale. Anche la moto, infatti, stava procedendo in direzione sud-nord e resta da capire, pertanto, se il conducente dell’auto si sia accorto o meno dell’arrivo della moto. Sta di fatto che il centauro ha provato a frenare ma non è bastato: la moto ha sbattuto con violenza contro la parte posteriore della macchina. Oltre alla polizia municipale sono intervenute l’automedica nord e un’ambulanza, con il 24enne trasportato a Cisanello in gravi condizioni.

Daniele Masseglia