Fratelli morti nel dirupo, lo strazio del paese per Vittorio e Valentino

La Spezia, 22 settembre 2025 – L’intera vallata si è stretta nel dolore per la tragedia che ha colpito la famiglia Mavisini. Non si danno pace i famigliari e conoscenti di Vittorio e Valentino morti insieme sabato precipitando da una scarpata a bordo del fuoristrada sul quale avevano raggiunto la frazione di Pecorara nel territorio di Varese Ligure.

Erano titolari di una azienda che si occupa di taglio e vendita della legna e avevano appena concluso un lavoro. Nel pomeriggio avrebbero incontrato un residente della zona per perfezionare l’acquisto di un altro terreno. Vittorio e Valentino erano due grandi lavoratori oltre che molto legati alla comunità e iniziative in particolare quelle della Confraternita di Brugnato. Nelle processioni religiose erano sempre in prima fila nell’esposizione del crocifisso e così in tante altre iniziative di carattere locale. Valentino suonava anche nella banda musicale di Sesta Godano.

Il destino è stato beffardo proprio con Valentino che qualche anno fa si era ribaltato alla guida del camion riportando ferite piuttosto gravi e un lungo ricovero all’ospedale San Martino di Genova. Si era poi ripreso con grande forza d’animo tornando al lavoro insieme al fratello.

Vittorio, 44 anni, era residente a Carro insieme a Francesca, titolare di una attività commerciale a Brugnato, padre di due bimbi piccoli, mentre il fratello Valentino abitava a Suvero insieme a Valentina e i loro tre bambini.

Le salme dei fratelli Mavisini sono state composte all’obitorio dell’ospedale genovese San Martino. Dopo un primo trasporto all’obitorio di Lavagna è stato il sostituto procuratore di Genova a disporne il trasferimento e l’autopsia. Da chiarire le cause dell’incidente che potrebbe essere stato provocato da un malore del guidatore oppure da un guasto tecnico del mezzo che scendendo dalla collina del passo delle Cento Croci è volato in una scarpata di quasi 50 metri. Qualcuno ha sentito una frenata e poi il forte rumore dell’auto sbalzata sulla roccia prima dell’impatto finale contro un albero.