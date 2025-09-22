Fratelli morti nel dirupo, lo strazio del paese per Vittorio e Valentino

Europa, ultima fermata

CronacaFratelli morti nel dirupo, lo strazio del paese per Vittorio e Valentino
22 set 2025
MASSIMO MERLUZZI
Cronaca
I Mavisini erano particolarmente attivi nel sostenere le diverse attività sociali nei loro paesi. La Procura di Genova, per competenza territoriale, ha disposto l’autopsia

Vittorio Mavisini, 44 anni, titolare assieme al fratello Valentino (nel riquadro), di tre anni più giovane, dell’azienda agricola forestale che operava in alta Val di Vara

La Spezia, 22 settembre 2025 – L’intera vallata si è stretta nel dolore per la tragedia che ha colpito la famiglia Mavisini. Non si danno pace i famigliari e conoscenti di Vittorio e Valentino morti insieme sabato precipitando da una scarpata a bordo del fuoristrada sul quale avevano raggiunto la frazione di Pecorara nel territorio di Varese Ligure.

Erano titolari di una azienda che si occupa di taglio e vendita della legna e avevano appena concluso un lavoro. Nel pomeriggio avrebbero incontrato un residente della zona per perfezionare l’acquisto di un altro terreno. Vittorio e Valentino erano due grandi lavoratori oltre che molto legati alla comunità e iniziative in particolare quelle della Confraternita di Brugnato. Nelle processioni religiose erano sempre in prima fila nell’esposizione del crocifisso e così in tante altre iniziative di carattere locale. Valentino suonava anche nella banda musicale di Sesta Godano.

Il destino è stato beffardo proprio con Valentino che qualche anno fa si era ribaltato alla guida del camion riportando ferite piuttosto gravi e un lungo ricovero all’ospedale San Martino di Genova. Si era poi ripreso con grande forza d’animo tornando al lavoro insieme al fratello.

Vittorio, 44 anni, era residente a Carro insieme a Francesca, titolare di una attività commerciale a Brugnato, padre di due bimbi piccoli, mentre il fratello Valentino abitava a Suvero insieme a Valentina e i loro tre bambini.

Le salme dei fratelli Mavisini sono state composte all’obitorio dell’ospedale genovese San Martino. Dopo un primo trasporto all’obitorio di Lavagna è stato il sostituto procuratore di Genova a disporne il trasferimento e l’autopsia. Da chiarire le cause dell’incidente che potrebbe essere stato provocato da un malore del guidatore oppure da un guasto tecnico del mezzo che scendendo dalla collina del passo delle Cento Croci è volato in una scarpata di quasi 50 metri. Qualcuno ha sentito una frenata e poi il forte rumore dell’auto sbalzata sulla roccia prima dell’impatto finale contro un albero.

