Una tromba marina devasta i bagni tra Viareggio e Lido di Camaiore

Viareggio, 22 settembre 2025 – Nella tarda mattinata di lunedì una tromba marina ha spazzato il tratto di costa tirrenica tra Viareggio e Lido di Camaiore.

Numerosi gli stabilimenti balneari colpiti proprio nei giorni in cui i balneari stanno smontando i bagni per pulire sdraio e ombrelloni e iniziare a riporli per l’inverno, operazioni che in molti casi erano state messe in pausa vista la bellissima stagione dello scorso fine settimana. Dall’estate piena all’autunno violento in poche ore.

A sinistra il patino che viene ribaltato dal vento a Viareggio; a destra la tromba marina a Lido di Camaiore

Le raffiche di vento hanno fatto volare perfino alcuni patini di salvataggio, ombrelloni e sdraio; fra i bagni colpiti ci sono il Milena e l’Avvenire sulla Terrazza della Repubblica, il tratto di Viareggio più vicino a Lido, e i bagni Onda e Diva a Lido di Camaiore.

Una prima ricognizione dei danni ha fatto scoprire danni davvero importanti. Per esempio la copertura delle cabine del bagno “Milena” di Città Giardino è volata via finendo in parte nella piscina del bagno Acqua Azzurra e in parte al bagno La Rondine; la spiaggia dell'Avvenire, sempre a Città Giardino, è praticamente rasa al suolo.

IN AGGIORNAMENTO