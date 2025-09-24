Abusi su minorenni, allenatore di pesistica condannato a 5 anni di reclusione

Versilia, 24 settembre 2025 – Condannato a 5 anni per “atti sessuali con minorenni”. Ieri la sentenza del Tribunale di Lucca contro l’istruttore di pesistica versiliese. Gli avvocati difensori Enrico Carboni ed Elena Picchetti non commentano per la delicatezza del tema. Il pubblico ministero, Alberto Dello Iacono, aveva chiesto 4 anni e 8 mesi di pena detentiva a fronte di un’arringa molto dettagliata, che ha puntato sul vissuto di abusi del condannato, per una pena comminabile che va da 6 a 12 anni. Veniamo alla vicenda che sconvolse letteralmente le comunità locali. La denuncia scattò oltre tre anni fa contro l’allenatore, che lavorava in una palestra molto frequentata da ragazzi minorenni. Al consigliere tecnico dell’associazione sportiva venne contestato, solo a livello disciplinare, di non aver comunicato i fatti alla Procura Federale. Nel maggio 2023 la giustizia sportiva, tramite il Tribunale federale di pesistica, a chiusura appunto del procedimento disciplinare, condannò e radiò l’istruttore mentre assolse l’accompagnatore. Ieri i difensori, durante la complessa discussione del processo penale di primo grado, hanno narrato la storia di abusi subìti dallo stesso imputato, a cui erano stati contestati anche i ‘futili motivi’. La perizia psichiatrica redatta dalla dottoressa Antonella Armani di Pisa aveva infatti decretato un disturbo di personalità dell’uomo.

La discussa vicenda, sviscerata in aula, emerse quando alcuni ragazzi che frequentavano da anni la palestra, confidarono ai genitori i gravi fatti accaduti dal 2018 in poi, quando erano ancora minorenni: da qui l’inchiesta penale per “atti sessuali con minorenni”. Ai ragazzini venivano concessi privilegi nell’allenamento rispetto agli altri con schede personalizzate ed altro. Uno di loro, nato nel 2003, aveva subìto rapporti sessuali completi e li raccontò in famiglia. Le parti civili hanno chiesto centinaia di migliaia di euro di risarcimento che rivendicheranno in sede civile. Ieri il Giudice monocratico di Lucca Alessandro Trinci ha decretato per l’imputato la pena di 5 anni, sentenza contro la quale gli avvocati difensori faranno quasi certamente appello.