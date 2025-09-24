Giovani soci Bvlg in aiuto ai bisognosi

Ennesimo sostegno da parte della Banca Versilia Lunigiana e Garfagnana ai bisogni del territorio, in questo caso alle famiglie in difficoltà economica. Il club Giovani soci della Bvlg ha infatti supportato l’associazione "Gestione risorse alimentari

non onerose" (Grano) in un’iniziativa conclusa con la raccolta di oltre 900 chili di generi alimentari, cibo che l’associazione distribuirà alle famiglie più disagiate. La raccolta è stata effettuata sabato scorso al Conad, lungo l’Aurelia.

"È stata un’iniziativa che ha avuto un grande successo – sottolineano il Cda e la direzione della banca (nella foto, da sinistra, il direttore Maurizio Adami e il presidente Enzo Stamati) – oltre che un piccolo grande gesto di solidarietà. Le ragazze e i ragazzi del club Giovani soci Bvlg hanno partecipato con entusiasmo al fianco di una delle associazioni storiche come il ’Grano’. Ringraziamo in primo luogo l’associazione ’Grano’ per aver portato avanti questa splendida iniziativa. Facciamo inoltre i complimenti al nostro club Giovani soci, che è sempre molto attivo e lo troviamo spesso negli eventi del territorio che riguardano il sociale".

Grazie a questa tonnellata di cibo raccolta sabato, l’associazione potrà quindi rimpinguare i locali al piano terra dell’ex convento dei Frati, dove ha la sede, in modo da garantire continuità a un servizio che con gli anni ha visto crescere il numero dei nuclei in difficoltà economica. Cittadini a cui il "Grano" potrà continuare a distribuire ogni mese pacchi di generi alimentari.