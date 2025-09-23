Firenze, fiammate in officina per fuga di gpl: due ustionati, paura nel quartiere

Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Firenze
CronacaFirenze, fiammate in officina per fuga di gpl: due ustionati, paura nel quartiere
23 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
Accade in via Boccaccio, zona delle Cure: intervento del 118. Entrambe le persone sono state investite dall’esplosione in maniera violenta

Firenze, 23 settembre 2025 – Momenti di paura per un incidente sul lavoro. Due persone in un’officina sono rimaste ustionate dalle fiammate provocate da una fuoriuscita di gas gpl da un’auto. Accade a Firenze in via Boccaccio, nella zona delle Cure, intorno alle 16 di martedì 23 settembre.

I due feriti sono il titolare dell’officina e il proprietario dell’auto su cui erano in corso degli interventi di revisione. Entrambi sono stati investiti dal fuoco. Il gas sarebbe uscito dalla bombola di Gpl del mezzo stesso. 

Uno, 45 anni, ha riportato le ustioni più gravi, di secondo grado. L’altro, 64 anni, ha ustioni di primo grado, quindi più lievi, alle mani. Immediato l’allarme ai numeri di emergenza. Sono arrivati il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Questi ultimi indagano adesso su cosa sia accaduto e sul perché ci sia stata la fuga di gas dalla bombola. Entrambe le persone sono state trasportate all’ospedale di Careggi. Il 45enne è in codice rosso. 

