Firenze, incendio di un mezzo pesante alla Mercafir

Firenze, 12 settembre 2025 – Incendio in corso da stamani alle 9,45 all’interno della Mercafir di Novoli, dove ha preso fuoco un mezzo pesante. Sul posto ci sono i vigili del fuoco del distaccamento Firenze ovest di Firenze con un’autobotte. Sono in corso le operazione di spegnimento del rogo.

Sempre i pompieri del comando di Firenze, stavolta del distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, stanno intervenendo dalle 10 sulla Fi-Pi-Li, esattamente nel comune di Lastra a Signa, prima dell’uscita di Lastra, in direzione Firenze. E’ andata a fuoco una macchina e, anche in questo caso, l’intervento è in corso.