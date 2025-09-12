Se la Polonia si blinda

Beppe Boni
Se la Polonia si blinda
Firenze
12 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
Firenze, incendio di un mezzo pesante alla Mercafir

Pompieri in azione anche lungo la Fi-Pi-Li, dove è bruciata un’auto prima dell’uscita di Lastra, in direzione Firenze

Vigili del fuoco in azione (Foto di repertorio)

Vigili del fuoco in azione (Foto di repertorio)

Firenze, 12 settembre 2025 – Incendio in corso da stamani alle 9,45 all’interno della Mercafir di Novoli, dove ha preso fuoco un mezzo pesante. Sul posto ci sono i vigili del fuoco del distaccamento Firenze ovest di Firenze con un’autobotte. Sono in corso le operazione di spegnimento del rogo.

Sempre i pompieri del comando di Firenze, stavolta del distaccamento di San Casciano in Val di Pesa, stanno intervenendo dalle 10 sulla Fi-Pi-Li, esattamente nel comune di Lastra a Signa, prima dell’uscita di Lastra, in direzione Firenze. E’ andata a fuoco una macchina e, anche in questo caso, l’intervento è in corso. 

