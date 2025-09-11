Presunta violenza in Val d’Orcia. Serata con tanto alcol. Un indagato

di Laura ValdesiL’incendio di una tenda, nel cuore della Val d’Orcia, usando bevande alcoliche. L’arrivo dei carabinieri. Una pioggia che, provvidenziale, aveva aiutato a spegnere tutto con rapidità. Un 40enne che vive in Valdichiana era stato arrestato per il rogo e poi rimesso in libertà: il gip non aveva infatti convalidato il provvedimento.

Sullo sfondo di quel gesto – nessuno era rimasto ferito o coinvolto, la tenda fortunatamente in quel momento era vuota – ci sarebbero state presunte avances nei confronti della sua ragazza da parte di un altro che quella sera faceva parte della comitiva.

Un caso clamoroso su cui erano stati in tanti ad interrogarsi, dopo quell’incendio e l’arrivo delle forze dell’ordine, il 25 luglio scorso. Una realtà piccola, quella dove è avvenuto l’episodio sul quale indaga la procura, unitamente ai carabinieri. Ad aggiungere ora altri elementi al caso sarebbe stata, evidentemente, la denuncia della persona che avrebbe subito il presunto abuso sessuale a fine luglio. E’ stato infatti fissato un incidente probatorio a inizio ottobre, davanti al gip Sonia Caravelli. Un uomo indagato. Potrebbe aver approfittato dello stato di ebbrezza della donna per molestarla. Ed usarle violenza. Ma tutto deve essere ricostruito, passo dopo passo. Cristallizzato. Per questo il passaggio a palazzo di giustizia, con le tutele del caso, appare fondamentale sia per l’indagato che per la presunta vittima, quest’ultima assistita dall’avvocato Jacopo Meini. Nell’aula protetta verrà certo ripercorsa la serata inizialmente in allegria in una località conosciuta, fra l’Amiata e la Valdorcia. Poi era accaduto qualcosa. Forse, appunto, una violenza sessuale contro la volontà della giovane. Sta alla procura adesso capire se qualcuno ha davvero esagerato.