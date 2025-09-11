Il prefetto incontra i sindaci. Un tavolo sull’accoglienza dei richiedenti asilo

Ha incontrato la presidente della Provincia e tutti i sindaci della provincia di Siena il nuovo prefetto Valerio Massimo Romeo. E’ stato affrontato il tema tanto sentito dalle comunità locali del fenomeno migratorio che interessa, seppure in forme diverse, tutto il territorio provinciale. Il prefetto si è riservato di convocare, a breve, un apposito tavolo di lavoro per affrontare insieme agli amministratori le principali criticità connesse all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. Particolare attenzione anche alle infiltrazioni malavitose, il rappresentante del Governo ha ricordato che occorre vigilare contro il rischio di infiltrazioni della malavita nelle attività economiche ed ha chiesto ai sindaci di segnalare i principali cantieri pubblici che insistono sui propri territori per consentire al Gruppo Interforze Antimafia, istituito anche in questa provincia presso l’Ufficio del Governo, di svolgere gli approfondimenti previsti dalla normativa di settore.

Il dottor Romeo ha poi riferito ai sindaci che la provincia senese non presenta gravi criticità sotto il profilo dell’ordine e sicurezza pubblica. L’andamento della delittuosità, infatti, è da ritenersi contenuto - ha sottolineato il prefetto - . Questo risultato è stato sin qui garantito grazie al profondo senso civico della cittadinanza e all’impegno delle Forze di Polizia.

Il prefetto ha ribadito "piena sinergia tra le istituzioni statali e quelle locali appare un obiettivo imprescindibile per fornire risposte, sempre più esaustive, ai temi che interessano la comunità senese". Ed ha ringraziato gli amministratori per l’utile momento di confronto.