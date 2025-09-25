Sei bubble room in Toscana e non solo: dormire sotto le stelle dentro una bolla

Firenze, 25 settembre 2025 - All'inizio fu il glamping, il campeggio di lusso con tutte le comodità, inserito in un contesto naturalistico pregiato, in riva al mare o in un bosco. E nell'ambito del glamping ora prende sempre più piede anche in Toscana il bubble hotel. Dormire almeno una notte in una bolla di plexiglas o di vetro (non preoccupatevi, ampiamente areata, ndr) grazie alla quale osservare il cielo stellato. La volta celeste diventa il soffitto. "Questa stanza non ha più pareti ma alberi", cantava Gino Paoli nell'immortale "Il cielo in una stanza". Così avviene nei bubble hotel (letteralmente (hotel a bolla). Una proposta che piace e che, nell'ambito dell'hotellerie, prende sempre più piede. Non sono poche in Toscana le strutture che si sono dotati delle "bolle". Eccone alcuni.