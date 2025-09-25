In 6 minuti svaligiano due gioiellerie, estintori verso le finestre per impedire la vista ai residenti

Montecatini, 25 settembre 2025 – Pochi secondi e due gioiellerie che si trovano ad appena 20 metri di distanza vengono svaligiate in contemporanea. Un doppio furto fulmineo che questa notte, poco dopo le 3, ha scosso il centro di Lamporecchio.

Una banda di sei uomini, tutti incappucciati ha messo a segno il doppio colpo in una manciata di minuti. Nel mirino dei banditi le gioiellerie Gianonni” e “Citi” entrambe nella centrale via Gramsci, la via principale del paese. Le due attività sono state assaltate contemporaneamente con un’azione coordinata: i malviventi hanno forzato le saracinesche con un palanchino, poi hanno sfondato le porte d’ingresso e, in pochi istanti, hanno saccheggiato gli scaffali portando via tutto l’oro disponibile. Nonostante sia scattato l’allarme e alcuni residenti si siano affacciati alle finestre, i ladri non si sono fermati. Anzi, per tenere lontani eventuali testimoni, avrebbero usato anche estintori, spruzzando il contenuto in direzione delle abitazioni circostanti. Una mossa che ha contribuito a creare ulteriore confusione e a ostacolare la visibilità. L'intera azione è durata tra i sei e i sette minuti, secondo le prime ricostruzioni. Un tempo sufficiente per mettere a segno un doppio colpo e dileguarsi prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Al momento sono in corso le indagini da parte dei carabinieri, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona e ascoltando i testimoni. Da una prima stima, il bottino sarebbe ingente, ma resta da quantificare con precisione. Il paese si è risvegliato incredulo e scosso.