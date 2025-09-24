Vasco Rossi condivide il disegno su Gaza fatto dal professore di un liceo toscano

Pietrasanta, 24 settembre 2025 – C’è anche Vasco Rossi tra le migliaia di utenti online che hanno condiviso il disegno di Antonio Federico, 43 anni, di Reggio Calabria ma professore al liceo artistico di Pietrasanta. Scrittore e artista, ma appunto anche docente, l’ultimo disegno di Federico è diventato virale su Facebook e Instagram, con oltre diecimila condivisioni sul primo e 20mila like sul secondo.

Il rocker di Zocca ha pubblicato il disegno sulle sue sue storie, dando ulteriore impulso, dall’alto dei suoi milioni di follower, al lavoro del professore. Il disegno riprende una foto anch’essa virale in questo periodo, anzi un video, che proviene da Gaza, in cui si vede un bambino tenere la sorellina a cavalcioni sulle spalle. I piccoli sono fortemente spaventati. Federico ha ripreso il video facendone appunto un disegno. Il bambino sulle spalle chiede: “Noi siamo bambini fratello mio?”. Il più grande risponde: “Non lo so più”.

Umanità Illustrata è il nome della pagina in cui Federico pubblica i suoi lavori. “A piedi nudi avanzano a fatica – si legge nella didascalia accompagnata al disegno – stanno provando a scappare dall’inferno di Gaza. Il loro video è diventato il simbolo di questo genocidio. Anche se non c’è un giorno in cui non appaia sui social una fotografia che ci mostri l’orrore. Sono migliaia i bambini caduti nella trappola dell’uomo, bambini martoriati a cui hanno strappato la luce, il sorriso e la speranza”.

Federico insegna al liceo artistico “Stagi”. Proviene dal “Brunelleschi” di Prato, dove è di ruolo. "Uso l’arte – racconta – per sensibilizzare e toccare le coscienze, specie ora che non possiamo ignorare ciò che sta avvenendo dall’altra parte del globo. Sono contento che la mia immagine abbia ricevuto così tante visualizzazioni, è diventata un’icona. Ho scritto che le lacrime sono ormai secche sul viso di bimbi che non sono più bambini: noi giustamente ci indigniamo, ma loro come si sentono? Di fronte a un dramma del genere non ci dovrebbe essere nemmeno una controparte, per il semplice fatto che non bisognerebbe mai torcere un capello ai bambini né privarli di una sola goccia di latte. Nel nostro piccolo bisogna fare qualcosa e anche l’arte deve essere portatrice di questi messaggi".