Arezzo, 25 settembre 2025 – Nell'ambito della mostra GINO SEVERINI a Cortona, un artista internazionale nella sua città percorsi, testimonianze ed evento i, sabato 27 settembre, alle ore 16.30 nella Sala del Consiglio si terrà l'incontro aperto al pubblico per la presentazione della guida "La mia Cortona. Guida alla città di Gino Severini" a cura di Daniela Fonti visione del progetto di segnaletica

che accompagnerà gli itinerari severiniani in città. E annuncio dello straordinario

evento 2026 grande mostra che ricorderà l'artista nei 60 anni dalla sua scomparsa.

Il percorso di valorizzazione ma anche di nuova comprensione della figura di Gino Severini nel suo rapporto con Cortona - la città natale, quella delle ultime lunghe estati in Italia – passa anche attraverso i luoghi, le tante opere qui conservate, i ricordi, le foto dell'epoca.

A raccogliere tutto questo, proponendo un itinerario cittadino dettagliato, con descrizioni storico artistiche, immagini delle opere e della città, supporti grafici e importanti contributi d'archivio, è - su iniziativa del Comune di Cortona - il bellissimo volumetto appena edito “La mia Cortona. dall'Assessore alla Cultura Francesco Attesti e dalla sua curatrice Daniela Fonti.

All'incontro, aperto al pubblico, interverrà anche Romana Severini, figlia del Maestro e cittadina onoraria di Cortona.

Insieme alla guida, sarà illustrato anche il progetto di segnaletica che accompagnerà il pubblico negli itinerari severiniani, rendendo ulteriormente evidente il legame identitario tra la città toscana e Severini, e sarà annunciato e anticipato lo straordinario evento espositivo con cui Cortona nel 2026 intende celebrare i 60 anni della scomparsa dell'artista, tra i massimi protagonisti del Futurismo e delle avanguardie artistiche e intellettuali del Novecento.

La guida e la segnaletica urbana, così come le tante conferenze che si sono succedute nei mesi passati, rientrano nel progetto “Gino Severini a Cortona. Cortona è stato tra i vincitori.