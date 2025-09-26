Arezzo, 26 settembre 2025 – Ripartono le attività di Laboratori Permanenti

Ottobre 2025: un'anteprima di stagione e l'inizio della scuola di teatro

Dopo la chiusura del festival estivo ripartono le attività di Laboratori Permanenti sul territorio della Valtiberina Toscana; ogni evento è pensato per i cittadini, studiato per ogni fascia di età e di interesse, con l'intento e il desiderio di voler connettersi attraverso l'offerta culturale i paesi della vallata.

Da ottobre si riprendono i consueti appuntamenti organizzati dall'associazione: si inizia con un'anteprima della stagione teatrale a Monterchi e si prosegue con l'inizio dei corsi di teatro a Sansepolcro

In attesa di presentare la nuova stagione teatrale a Monterchi per la rassegna Nuovi Orizzonti, sabato 4 ottobre alle ore 21.00 va in scena al Teatro Comunale lo spettacolo WOMAN BEFORE A GLASS - INTORNO A PEGGY GUGGENHEIM , un racconto, scritto da Lanie Robertson, sulla vita della collezionista d'arte, icona del XX secolo, interpretata da Caterina Casini.

Performance in quattro quadri attraverso cui si raccontano gli ultimi anni di Peggy Guggenheim, quando comprò Palazzo Venier dei Leoni a Venezia, dove raccolse la sua straordinaria collezione d'Arte moderna.

Un racconto quasi intimo, dove tutto il mondo che circonda Peggy Guggenheim passa attraverso le immagini che scorrono sulla scena attraverso la tecnica del video-mapping. La scenografia è di Stefano Macaione.

Progetto realizzato nell'ambito de “IL MONDO SALVATO DALLE RAGAZZINE” destinatario dei contributi MIC Progetti Speciali 2025 teatro

Prosegue l'attività didattica di Laboratori Permanenti per il nuovo anno accademico con una serie di corsi per professionisti e principianti a Sansepolcro, con la Direzione Artistica e Didattica di Caterina Casini.

Un primo incontro esplicativo si svolgerà lunedì 6 ottobre alle ore 18.30 presso la sala di vetro del nostro spazio a Campaccio, Sansepolcro: verranno presentati i corsi, le varie attività proposte e le metodologie.

I corsi sono diversificati, in grado di accogliere professionisti, principianti e cittadini curiosi al loro primo approccio col Teatro; l'associazione propone: Corsi di teatro per adulti e bambini, un laboratorio di scrittura scenica e drammaturgia, un corso di voce e canto tenuto da Sabrina Sannipoli, un corso dedicato alla lettura ad alta voce e gli “Incontri con la musica – Guida all'ascolto” tenuti da Michele Casini.

Si prospetta una nuova stagione teatrale ricca di proposte e novità che non vediamo l'ora di presentarvi.

INFO E PRENOTAZIONI:

cellulare 379 125 3567

(tramite whatsapp o chiamando dal lun. al ven. dalle 9.00 alle 13.00)