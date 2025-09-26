Dieci imperdibili sagre del weekend: con l'autunno le feste nei paesi continuano

Firenze, 26 settembre 2025 - Con l'inizio dell'autunno la stagione delle sagre non finisce, anzi. Sono tante le feste di paese che vengono organizzate in questo inizio della stagione delle foglie morte. Grandi appuntamenti, alcuni davvero storici, che si ripetono da molti anni e che vedono, come sempre, la collaborazione appassionata di tanti volontari. Che sono il motore di questo genere di feste. Tanti i piatti speciali: i primi al tartufo ad esempio non mancano, così come i funghi, grandissimi protagonisti di questo periodo. Accompagnati magari da dell'ottima polenta. Ecco, paese per paese, cosa fare e dove andare. Tutti gli appuntamenti sono anche sul sito Sagre Toscane.