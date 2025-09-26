La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Cosa Fare
SagreOmicidio Spoleto AlluvionatiAggressione 118Truffa posElezioni regionali
Cosa FareDieci imperdibili sagre del weekend: con l'autunno le feste nei paesi continuano
26 set 2025
Dieci imperdibili sagre del weekend: con l'autunno le feste nei paesi continuano

Gli appuntamenti del 27 e 28 settembre in Toscana: tante occasioni per gustare prelibatezze gastronomiche e ballare al ritmo di buona musica. Proposte per tutti i gusti, dalla pizza ai tortelli fino alla cacciagione. Il tutto accompagnato da buon vino

La carne alla brace è tra le grandi protagoniste delle sagre in Toscana in questo autunno

Firenze, 26 settembre 2025 - Con l'inizio dell'autunno la stagione delle sagre non finisce, anzi. Sono tante le feste di paese che vengono organizzate in questo inizio della stagione delle foglie morte. Grandi appuntamenti, alcuni davvero storici, che si ripetono da molti anni e che vedono, come sempre, la collaborazione appassionata di tanti volontari. Che sono il motore di questo genere di feste. Tanti i piatti speciali: i primi al tartufo ad esempio non mancano, così come i funghi, grandissimi protagonisti di questo periodo. Accompagnati magari da dell'ottima polenta. Ecco, paese per paese, cosa fare e dove andare. Tutti gli appuntamenti sono anche sul sito Sagre Toscane. 

