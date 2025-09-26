La Notte dei Ricercatori: «Prendersi cura» il fil rouge

Arezzo, 26 settembre 2025 – Con «Prendersi cura», di sé stessi, dell'altro e dell'ambiente» filo conduttore 2025, prende il via la Bright-Night, la Notte delle Ricercatrici e dei Ricercatori dell'Università di Siena, che torna oggi con un ricco programma di appuntamenti ad Arezzo e San Giovanni. Durante la Bright-Night saranno molte le iniziative in programma dedicate a studenti, ragazzi ea tutti i cittadini a conoscere da vicino il mondo ei protagonisti della ricerca scientifica. Alle 16 alle Logge del Grano si terrà l'inaugurazione della mostra «Costruire ponti. Il Parco del Pionta nei progetti partecipativi per la città di Arezzo» aperto alla cittadinanza. Stamani alle 10.30, la mostra sarà aperta per le scuole del territorio. Nella programmazione è inserita anche la Giornata europea delle lingue. L'incontro, dal titolo Perché ogni lingua conta, si aprirà alle 9 nell'Aula 1 della palazzina Donne della sede del Pionta in viale Cittadini. L'iniziativa, rivolta alle scuole vedrà il coinvolgimento dei docenti del corso di Lingue per riflettere sull'importanza del prendersi cura delle lingue, viste come patrimonio e strumento di cittadinanza. Verranno presentati anche gli avanzamenti del progetto Circa – Contrastare le pratiche di discriminazione dell'accento nell'istruzione, il progetto Erasmus+, di cui Unisi è capofila, dedicato a contrastare il razzismo linguistico nei contesti educativi. Alle 17, sulla Terrazza di Fraternita in Piazza Grande si terrà l'incontro PrenderSi cura del patrimonio culturale immateriale, organizzato dai Dipartimenti di Giurisprudenza. Il tema della tutela e della valorizzazione del patrimonio immateriale nelle sue varie declinazioni sarà trattato secondo una prospettiva interdisciplinare. Il focus sarà incentrato sulla tradizione orale, antica e moderna e su una peculiare componente delle espressioni di identità culturale collettiva: le manifestazioni di rievocazione storica e in particolare sulla Giostra del Saracino. L'evento prevede il coinvolgimento dell'Ufficio Politiche culturali e turistiche del Comune, di sbandieratori e Musici e dell'associazione Signa Arretii. Seguirà la visita guidata al percorso espositivo «I colori della giostra». Alle 18 al Museo Archeologico con punto di ritrovo all'Anfiteatro, si terrà «Dialoghi sul Patrimonio: tra Anfiteatro, Museo e Futuro Sostenibile», passeggiata archeologica e dialogo con Maria Gatto, direttrice del Museo. Alle 17 a Casa Bruschi parte il ciclo di incontri L'abito femminile del pensiero con la conferenza ad ingresso gratuito «Bellezza e dono della donna» che vedrà la partecipazione del vescovo Migliavacca e Gianluca Dioni, Professore di Filosofia all'Università Federico II.