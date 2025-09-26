Arezzo, 26 settembre 2025 – Torna “Cori in Circolo”: la rassegna corale scolastica si rinnova tra musica, formazione e scoperta del territorio.

Si sono concluse le iscrizioni alla quarta edizione di “Cori in Circolo”, la rassegna regionale dei cori

scolastici promossa dal Circolo Artistico di Arezzo, in collaborazione con il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II e con il sostegno del Comune di Arezzo, il patrocinio della Provincia di Arezzo, del Consiglio Regionale della Toscana ed il contributo della Fondazione CR di Firenze, di Estra Spa, dell'azienda Semar di Gabriele Veneri. Anche quest'anno la Direzione artistica della rassegna è affidata al maestro Matteo Trimigno.

L'edizione 2025 si svolgerà dal 21 al 25 ottobre. Ben 36 saranno quest'anno i cori partecipanti per oltre 1200 piccoli coristi, consolidando così, anche nei numeri, il suo ruolo di riferimento nel panorama corale giovanile toscano e arricchendosi di importanti novità.

Oltre ai concerti pomeridiani che vedranno protagonisti i cori delle scuole provenienti da tutta la Regione, nelle sedute serali, si esibiranno cori e gruppi musicali amatoriali del territorio. Novità del programma di quest'anno è rappresentata dalla possibilità di partecipazione, su richiesta, alla visita guidata alla città di Arezzo, rivolta ai gruppi scolastici, per valorizzare il legame tra cultura musicale e patrimonio storico-artistico del territorio e dal corso di formazione per direttori di cori giovanili, condotto da esperti del

settore, finalizzato a promuovere competenze pedagogico-musicali ea favorire la diffusione dell'educazione corale

La rassegna si svolgerà come di consueto nella storica Sala Concerti del Circolo Artistico di Arezzo, in Corso Italia 108, cornice ideale per accogliere voci, esperienze e generazioni diverse in un dialogo creativo fondato sulla musica.

Infine, venerdì 26 e sabato 27 settembre, in preparazione della manifestazione corale, si svolge un corso di formazione per i maestri dei cori scolastici partecipanti, realizzato per condividere esperienze e maturare nuove proposte. Il corso si tiene presso il Convitto Nazionale e il Circolo Artistico.

“Cori in Circolo” si afferma così non solo come rassegna musicale, ma come spazio di incontro, formazione e cittadinanza attiva, in cui i giovanissimi diventano protagonisti della vita culturale e comunitaria.

Il Presidente del Circolo Artistico di Arezzo, Federico Calvelli