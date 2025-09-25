Il mitico frataio di Livorno raddoppia: l’antica friggitoria investe ancora in città

Livorno, 25 settembre 2025 – I tanti visitatori che da tutta la Toscana, soprattutto il sabato, fanno una gita a Livorno lo avranno sicuramente provato. Mentre per i livornesi è un istituzione. Parliamo del frate, un dolce amatissimo le cui origini si perdono nella notte dei tempi. Adesso la storica friggitoria di via del Cardinale, in pieno centro storico, nella Livorno più popolare, apre un nuovo punto vendita sempre in zona centrale ma in via Galilei, non lontano da piazza della Repubblica.

In un’epoca in cui i negozi storici tirano giù per sempre la saracinesca, l’antica friggitoria raddoppia. La sede storica è a due passi da piazza Cavallotti, la piazza del mercato dell’ortofrutta all’aperto, uno scrigno di profumi, sapori, storia.

L’antica friggitoria è stata aperta nel 1920 e da allora ha deliziato i palati di molti. All’inizio era un punto di riferimento per la gente del quartiere e per i tanti commercianti della zona. Poi la sua fama si è espansa. Oltre al frate, vengono prodotti anche bomboloni e scagliozzi, i quadrati di polenta fritta.

La notizia del raddoppio del negozio viene riportata dal Tirreno. I proprietari dell’antica friggitoria hanno saputo, nei decenni, proporre delle leccornie diventate poi istituzione. Merito della pasta del frate, lievitata perfettamente e poi fritta. Prima di servirla, una passata nello zucchero. Ed ecco il dolce che affonda le sue origini nella notte dei tempi.

Rispetto ad altre categorie merceologiche, un prodotto come il frate non registra crisi. Il gusto si tramanda, piace a tutte le generazioni. Gli affari insomma non sono mai stati in flessione. I fratelli David e Luigi Rainone, gestori, la cui famiglia possiede l’Antica friggitoria dal 1943, quando subentrarono a un’altra gestione, hanno dunque pensato a un nuovo punto vendita.

Il frate è amatissimo, ma questo non vuol dire che non serve adeguarsi al mercato. E’ nato ad esempio il frate vegano, con grasso vegetale, più leggero.

Quello di via Galilei sarà in posizione strategica, tra due scuole superiori come l’Iti e il liceo Cecioni. L’inaugurazione è nella mattina di venerdì 26 settembre dalle 7.