Arezzo, 24 settembre 2025 – Domenica 28 settembre alla Sala Sant'Ignazio va in scena il “Cantico dei Cantici”, con Luca Provenzani e Riccardo Massai

Sabato 27 settembre, dalle 16.30 alle 18.30, la scuola Le 7 Note al Colle del Pionta sarà aperta per il secondo degli Open Day 2025

Una delle pagine più poetiche e intrise di tematiche universali dell'Antico Testamento, capace nei secoli di affascinare parimenti devoti e laici, il Cantico dei Cantici sarà interpretato dalla voce dell'attore Riccardo Massai. Ad affiancarlo ci sarà Luca Provenzani al violoncello, che abbinerà alla recitazione musiche di JS Bach, compositore la cui opera è permeata da un profondo senso del sacro.

Riccardo Massai è da oltre un decennio direttore artistico del Teatro Comunale di Antella (Bagno a Ripoli, Firenze). Oltre ad aver collaborato con alcuni dei maggiori Enti e Teatri italiani (Piccolo Teatro di Milano, Teatro Stabile di Genova, Orchestra Regionale Toscana, Teatro Massimo di Palermo, Teatro Comunale di Treviso, Festival dei Due Mondi di Spoleto, Festival Città Spettacolo di Benevento etc), più volte ha prestato la sua voce a produzioni RAI. Tra i nomi con cui ha lavorato come attore, figurano Pier'Alli, G. Bartolomei, F. Tiezzi, S. Lombardi, G. Sepe, L. Puggelli.

Luca Provenzani nel 2005 ha fondato ad Arezzo, con Fabiana Barbini, la Scuola di Musica Le 7 Note, con l'intento di ampliare l'offerta formativa e musicale della città. È stato a lungo primo violoncello dell'ORT – Orchestra della Toscana ed attualmente è docente al Conservatorio Mascagni di Livorno e collaboratore, in qualità di primo violoncello, del Teatro dell'Opera di Roma e del Teatro del Maggio a Firenze.

Il concerto ha il costo di 5 € (biglietti in vendita direttamente sul luogo del concerto, a partire da un'ora prima dell'inizio). La stagione è realizzata con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Arezzo, Fondazione Guido d'Arezzo, Fondazione CR Firenze, 8x1000 Valdese e con la sponsorizzazione di TCA Spa.