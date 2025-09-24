Scuola di canto: Proxima Music avvia la collaborazione con Gianna Grazzini

Arezzo, 24 settembre 2025 – Un 'insegnante di canto di spessore internazionale per Proxima Music . La scuola di musica cittadina ha avviato una collaborazione con Gianna Grazzini , già vocal coach di Area Sanremo, che porrà la propria esperienza al servizio della città di Arezzo per la formazione, la valorizzazione delle potenzialità vocali e la specializzazione di cantanti di ogni età e di ogni livello. Il nuovo corso di canto verrà presentato venerdì 26 settembre, dalle 14.30, in una giornata di open day ospitata dalla sede di Proxima Music in via Severi dove verranno proposte lezioni gratuite in cui conoscere il docente, approfondire il metodo didattico e gettare le basi per iniziare un percorso nel mondo delle sette note.

Cantante e didattica, Grazzini ha studiato con alcuni dei principali maestri del panorama mondiale con cui ha acquisito competenze tecniche, sensibilità interpretativa ed eccezionale eclettismo che spazia dal medioevo al barocco, dalla musica contemporanea al jazz, meritando anche il riconoscimento di “Miglior talento emergente” dalla rivista Musica Jazz. Nel suo curriculum spicca il ruolo di vocal coach con trecentottanta cantanti del concorso canoro Area Sanremo per ricercare i giovani talenti per il celebre festival della canzone italiana in cui ha tenuto una masterclass dal titolo “Le infinite possibilità espressive della voce” collaborando al fianco di Mauro Pagani, Ivano Fossati, Nina Zilli ed Emis Killa. La sua carriera vanta più di mille concerti in Italia e all'estero, oltre a cinque esibizioni in mondovisione, inoltre particolari soddisfazioni sono arrivate dall'esperienza dell'insieme vocale Jubilee Shouters di cui è fondatrice e direttrice artistica. Questo progetto musicale ha ricevuto importanti riconoscimenti internazionali tra cui il premio per la cultura “Giorgio La Pira”, il premio “Firenze verso il III millennio”, il premio “Ma che razza di musica” di Radio Popolare con conseguente esibizione a Milano di fronte a cinquemila spettatori e il premio “Pegaso d'Argento” della Regione Toscana.