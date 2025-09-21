Carlo Conti e tanti ospiti a Livorno sulla Terrazza Mascagni: il cacciucco celebrato a Domenica In

Livorno, 21 settembre 2025 – Una grande festa in diretta Rai per celebrare il cacciucco, la torta di ceci e tutti i piatti livornesi più conosciuti. Nell’ambito di Domenica In, una parte della trasmissione di domenica 21 settembre è stata dedicata a Livorno. Teatro del collegamento la Terrazza Mascagni, luogo conosciutissimo in tutta la Toscana, meta di tante gite domenicali. Sulla Terrazza erano state apparecchiate due tavolate.

Tanti gli ospiti, a partire da Dario Ballantini, artista, volto di Striscia la Notizia e livornese doc, così come labronico è l’imitatore Leonardo Fiaschi, anche lui presente al collegamento. “Conduttore” da Livorno in questo spazio dedicato alla cultura labronica, Carlo Conti. La sua residenza estiva è a Castiglioncello. Il presentatore è affezionatissimo a Livorno e alla sua costa.

Mara Venieri in studio durante il collegamento Rai da Livorno

Un collegamento in una bella giornata di sole, con Mara Venier, conduttrice in studio, che ha particolarmente apprezzato l’atmosfera e il mare di fronte alla Terrazza, dove per l’occasione erano presenti, a vogare, gli equipaggi dei gozzi del palio marinaro. Un grande affresco di Livorno dunque, con un attore seduto a tavola che ha impersonato il pittore Giovanni Fattori, celebrato con una mostra in corso proprio in questo periodo. Presente alla tavolata anche la chef Paola Picchi, nipote del grande e compianto calciatore livornese Armando, che ha raccontato proprio l’origine povera del cacciucco.

Carlo Conti durante la diretta con Domenica In da Livorno. Tra gli ospiti anche Dario Ballantini

“Parte da Livorno – dice il sindaco Salvetti in un post dopo il collegamento Rai – la candidatura per il riconoscimento da parte dell'Unesco della nostra tradizione culinaria come patrimonio dell'umanità. Livorno tra le 12 città italiane a lanciare l'iniziativa attraverso un collegamento in diretta Rai a Domenica In con la conduzione di Carlo Conti. Cacciucco, 5e5 e vini del territorio protagonisti al pranzo della domenica. Un altro momento di promozione che rende protagonista la nostra città”.