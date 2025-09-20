Scomparsa 14 anni fa, c’è un uomo sotto torchio

Pieve Santo Stefano (Arezzo), 21 settembre 2025 – Roberta Ragusa dal 14 gennaio 2012 e Guerrina Piscaglia dal 1° maggio 2014: sono ufficialmente loro le grandi “scomparse” della cronaca italiana degli ultimi tempi, ma c’è una terza donna – dalla risonanza mediatica meno continua – che le supera a livello temporale: Paola Casali, della quale non si hanno più notizie dal 20 febbraio 2011.

E la Valtiberina si è ritrovata a suo modo coinvolta in questo caso, che oggi torna di stretta attualità. Andiamo con ordine. Paola Casali, che oggi avrebbe 63 anni, è originaria di Licata, in Sicilia, anche se risiede in provincia di Milano. Separata dal marito, è madre di due ragazze e dopo la fine del suo matrimonio avrebbe stretto una relazione con un uomo sulla sessantina, siciliano anche lui, che da anni risiede a Pieve Santo Stefano con la sua famiglia.

Questo signore, che si è sempre dichiarato estraneo alla vicenda, resta l’unico indagato nel procedimento e ora, a distanza di 14 anni, ha scelto il silenzio davanti alla Procura di Agrigento, guidata dal dottor Giovanni Di Leo, che lo ha convocato di proposito. Evidentemente la magistratura vuol vederci chiaro, dal momento che le versioni contraddittorie dell’individuo non hanno mai convinto gli inquirenti, neppure all’indomani del 2014, quando il caso era stato archiviato con la formula “il fatto non sussiste”.

Per quale motivo? L’uomo aveva affermato dapprima di non conoscere la Casali e successivamente di essere stato soltanto un amico.

Le figlie della donna, che non hanno mai creduto a un allontanamento volontario della madre, sono invece convinte che sia stata uccisa, per cui chiedono con forza di conoscere la verità e l’eventuale responsabile. In una puntata del maggio 2021, anno in cui le indagini sono state riaperte, la troupe della nota trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”, in onda su Rai 3, aveva contattato proprio una delle figlie, la quale riferì all’inviata che la madre aveva ammesso di essersi invaghita del 60enne, aggiungendo particolari importanti: scambi reciproci di messaggi, telefonate frequenti e soprattutto movimenti di denaro, con lei che avrebbe elargito cospicue somme all’uomo.

I due, secondo le ricostruzioni, si sarebbero dovuti incontrare in Sicilia per festeggiare San Valentino. Lui sarebbe sceso più tardi del 14 e il giorno del loro incontro, il 20 febbraio 2011, coincide anche con la scomparsa di Paola. Un dettaglio che non ha mai smesso di pesare sull’intera vicenda. Le celle telefoniche segnalano la presenza dell’uomo a Licata, un telefonino cessa di funzionare proprio quel giorno, la madre – abituata a contattare quotidianamente le figlie – smette improvvisamente di comunicare, e lo stesso indagato dichiara in un secondo momento di essersi recato a Licata soltanto per motivi di lavoro. Tutti elementi che gli investigatori considerano materiale degno di attento approfondimento, anche se davanti ai Pubblici Ministeri l’uomo, accompagnato dal suo avvocato di fiducia, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere.

Le indagini, affidate ai Carabinieri del Comando Provinciale di Agrigento, continuano. Nei prossimi giorni verranno ascoltate altre persone informate sui fatti e non si escludono nuovi sviluppi. Il servizio speciale trasmesso oltre quattro anni fa su Rai Tre era in buona misura incentrato, anche a livello di immagini, su Pieve Santo Stefano: è qui che la giornalista di “Chi l’ha visto” aveva cercato e trovato la persona chiave di questa vicenda, portando all’attenzione nazionale un borgo della Valtiberina che, suo malgrado, si è trovato ad essere parte integrante di una storia oscura e irrisolta.

Oggi, con il fascicolo nuovamente aperto e la Procura determinata a fare luce, la speranza delle figlie di Paola Casali e di quanti attendono giustizia è che il velo di mistero possa finalmente essere squarciato.