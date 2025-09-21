Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
Mattia mantiene le promesse
Umbria
CronacaUmbria, terremoto a Massa Martana: scossa da 3,8. Paura e molte persone in strada nella notte
21 set 2025
REDAZIONE UMBRIA
Umbria, terremoto a Massa Martana: scossa da 3,8. Paura e molte persone in strada nella notte

In corso verifiche di eventuali danni. La presidente Proietti: “Come Regione Umbria, con le nostre strutture, stiamo monitorando costantemente l'evoluzione dell'evento, pronti a dare tutta l'assistenza necessaria ai Comuni e ai cittadini”

La piantina dell'Invg sull'epicentro del sisma

Per approfondire:

Perugia, 21 settembre 2025 – Nella tarda serata di sabato 20 settembre si è verificato un terremoto di magnitudo 3.8 in Umbria. Il sisma, registrato dall'Ingv di Roma, ha avuto come epicentro la zona di Massa Martana ( Perugia) ad una profondità di 8 chilometri. Tanta paura tra la popolazione, la scossa è stata avvertita chiaramente e in tanti sono usciti per strada.

Il sindaco Francesco Federici, La scossa è stata avvertita in maniera molto forte dalla popolazione anche a Todi. 

Sopralluoghi sul territorio sono stati avviati dopo il terremoto di magnitudo di 3.8 registrato con epicentro nella zona di Massa Martana. Le verifiche sono state avviate anche nei territori di Giano dell'Umbria e Todi. Lo ha scritto sui social la presidente della Regione Stefania Proietti, ribadendo che «al momento non si hanno notizie o segnalazioni di danni». «Come Regione Umbria, con le nostre strutture, stiamo monitorando costantemente l'evoluzione dell'evento, pronti a dare tutta l'assistenza necessaria ai Comuni e ai cittadini» ha spiegato la governatrice.

