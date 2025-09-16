Carlo Conti torna a Livorno con il "Pranzo della Domenica" alla Terrazza Mascagni

Livorno, 16 settembre 2025 - Carlo Conti è pronto per fare ritorno nella sua seconda casa, Livorno. Domenica 21 settembre infatti alcune delle piazze più belle d'Italia ospiteranno il "Pranzo della Domenica degli Italiani", un'iniziativa promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, dal Ministero della Cultura e da Anci, per sostenere la candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale Unesco.

Ebbene, se città come Genova e Roma parteciperanno con le loro piazze sotto la guida di Antonella Clerici e Sabrina Ferilli, Livorno farà la sua parte con la splendida Terrazza Mascagni sotto lo sguardo vigile e sapiente di chi la conosce bene. "Tutto è iniziato questa estate quando ho ricevuto la chiamata di Carlo che mi ha fatto questa bellissima proposta e ci siamo subito messi a lavoro" ha infatti spiegato il sindaco Salvetti visibilmente entusiasta dell'iniziativa.

A partire dalle 12.30 di domenica 21 settembre, la Terrazza Mascagni ospiterà quindi una vera e propria tavolata della domenica, verace come l'essenza dei livornesi e della loro cucina che verrà mostrata in diretta all'interno del programma Domenica In onda su Rai 1. Cacciucco, , 5&5, spuma bionda, scagliozzi e tante altre delizie tipiche della cucina labronica abbonderanno sulla tavola a cui siederanno circa 90 commensali fra cui, oltre ai cittadini livornesi, il celebre imitatore e artista Dario Ballantini, l'atleta Ambra Sabatini, il comico Leonardo Fiaschi, l'allenatore di basket Walter De Raffaele e il cantante Manuel Aspidi.

"Per me è stata una gioia poter portare questa giornata a Livorno, essendo cresciuto fra i favolli della Terrazza Mascagni e i ghiozzi dei bagni Trotta non potevo non pensare a questa città e al cacciucco quando mi è stato chiesto di proporre una città con una cucina di mare" con queste parole Carlo Conti ha presentato quest'oggi l'iniziativa prestandosi anche alle domande dei presenti che gli hanno chiesto se sapesse o meno cucinare il famoso cacciucco, Conti con grande onestà ammesso di non saperlo preparare ma di sapere tutto a riguardo grazie alla zia. "Ho visto cucinare il cacciucco centinaia di volte, mia zia lo faceva benissimo e ricordo sempre la grande cura e attenzione che metteva nella preparazione".

Oltre alla cucina il "Pranzo della Domenica" sarà poi l'occasione per valorizzare in diretta nazionale la cultura labronica, un quartetto d'archi con arpa eseguirà infatti il celebre intermezzo di Cavalleria Rusticana, mentre un figurante di Giovanni Fattori collegherà l'evento alla mostra di Villa Mimbelli, e ancora i gozzi del Palio Marinaro che sfileranno in mare alle spalle dei commensali, insomma un vero e proprio tripudio livornese, il tutto a costo zero per le tasche del Comune visto che le spese saranno coperte dalla Rai, dal Ministero e da Anci.