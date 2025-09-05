L'attenzione sul ceto medio

Lucca
CronacaApre Boutique Musetti a Lucca, Borgo Giannotti in festa per l’avvio ufficiale
5 set 2025
LAURA SARTINI
Cronaca
Apre Boutique Musetti a Lucca, Borgo Giannotti in festa per l’avvio ufficiale

Fiori dai commercianti vicini e l’abbraccio dei clienti storici. E’ la magica inaugurazione dell’attività lucchese legata all’alta moda

Con l’assessore Granucci tutta la famiglia Musetti, i fondatori Umberto e Mirella con i figli Mario e Mariarosa che hanno creato la “Boutique“

Con l’assessore Granucci tutta la famiglia Musetti, i fondatori Umberto e Mirella con i figli Mario e Mariarosa che hanno creato la “Boutique“

Lucca, 5 settembre 2025 – Una festa vera, l’accoglienza più calorosa che si potesse immaginare dalle attività commerciali di Borgo Giannotti, l’abbraccio dei clienti storici, l’attestazione del sindaco Pardini e dell’assessore al commercio Granucci. “Boutique Musetti“, è nato il nuovo progetto della famiglia che rappresenta l’alta moda a Lucca, da quando Umberto Musetti, ragazzino, imparò il mestiere di sarto dallo zio.

 

“Un mestiere che ho sempre fatto con il cuore“, dice Umberto all’inaugurazione del nuovo negozio in Borgo Giannotti. Oggi sono i figli Mario e Maria Rosa a condurre l’attività e a dar vita a questa svolta epocale, l’addio al centro storico e la felice planata in Borgo Giannotti, dove tra qualche vetrina spenta sopravvivono però ancora tante attività legate alla tradizione. Per il sindaco Pardini il “salto“ non è poi così spaventoso: “Le Mura mentalmente per noi lucchesi sono un punto di confine ma in realtà Borgo Giannotti è come facesse parte del centro storico. Un grande in bocca al lupo per questo bel progetto della famiglia Musetti“.

543382534_1376158851178206_2351548074429801670_N
Boutique Musetti apre a Lucca

“Un trasferimento che porta con sè una tradizione di eleganza e qualità che ha segnato la storia del commercio lucchese – così l’assessore Paola Granucci – . I titolari Mario e Mariarosa Musetti, con passione e visione, lanciano un progetto ambizioso: dare continuità alla tradizione sartoriale di famiglia attraverso la Sartoria Umberto Musetti 1952, un nome che racchiude oltre settant’anni di competenza, stile e amore per il mestiere“. Quindi grandi griffe ma anche spazio alla cura sartoriale di ogni capo. Un ponte ancor più solido tra passato e presente. Ad esserne testimone anche il decano dei giornalisti lucchesi, Luciano Nottoli che nell’occasione dell’inaugurazione di ieri ha portato il suo vestito da sposo – datato 1971 – giacca e pantalone scuro realizzati magistralmente all’epoca dalle mani di Umberto Musetti.

Alla fine un bel brindisi alla vicina Osteria al Borgo dove Mario Musetti ha sottolineato i motivi di questa importante svolta. “In Borgo Giannotti ci vedo tanto passato, con le attività storiche e artigiane, e tanto futuro. E’ quello in cui crediamo e che ci ha spinto a compiere questo passo. Grazie a chi ci è vicino in questo festoso momento dell’inaugurazione e a chi vorrà credere in noi“.

