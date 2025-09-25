Una rinascita nel bosco -Esplorando la sensibilità chimica multipla, la mostra di Luca Tresoldi

Arezzo, 25 settembre 2025 – Dal 1 al 31 ottobre al Circolo artistico apre la mostra fotografica dal titolo UNA RINASCITA NEL BOSCO - Esplorando la Sensibilità Chimica Multipla di Luca Tresoldi.

Una mostra itinerante che ha già toccato diverse importanti tappe in Piemonte e che ora è in Toscana - ad Arezzo tutto il mese di ottobre - fino poi a girare tutt'Italia.

E' l'espressione artistica di un ragazzo malato di Sensibilità Chimica Multipla, malattia ambientale ancor poco conosciuta nel nostro paese e testimonianza di una storia profonda.

Vi invito a leggere la cartella stampa in allegato e se vi fa piacere, Luca ed io saremo felici di incontrarvi in collegamento (perché la nostra malattia non ci permette di spostarci ed esporci alle sostanze normalmente presenti nell'ambiente).

IL messaggio della mostra, oltre che artistico, è di dar forza e mostrare quanto sia importante continuare a coltivare le proprie passioni e non perdere la propria identità. Ingresso libero dal martedì alla domenica dalle 15,30 alle 19,30.