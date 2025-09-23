Viareggio, inaugurazione del “nuovo” Stadio dei Pini: da Del Piero a Pecci, parata di campioni

Viareggio (Lucca), 23 settembre 2025 – Il 24 settembre alle ore 19.30 inaugura ufficialmente lo Stadio dei Pini di Viareggio, che dopo 7 anni riapre allo sport e alla Città.

A poche ore dall’apertura dei cancelli si scioglie la riserva sui nomi dei protagonisti: insieme al sindaco Giorgio Del Ghingaro e all’amministrazione comunale, ci saranno Marcello Lippi, Alessandro Del Piero, Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon, Alessio Tacchinardi, Ciro Ferrara, Eraldo Pecci, Luciano Chiarugi, Luca Cecconi, Roberto Pruzzo, Luciano Spalletti, Stefano Mei, Vitaliano Bonuccelli, Alberto Reccolani, Massimiliano Maddaloni, Greta Adami, Paolo Fornaciari, Nicola Vizzoni, Claudia Coslovich, Veronica Angeloni, Alessandro Petacchi. La serata, trasmessa in diretta da NoiTv, si alternerà tra momenti di puro spettacolo, grazie al contributo di artisti e performer di altissimo livello, e i ricordi degli ospiti che, intervistati da Alessandro Bonan giornalista e volto noto di Sky Sport, ripercorreranno la storia dello Stadio di Viareggio. Spazio anche per le associazioni sportive di Viareggio che, presentate da Daniele Maffei, sfileranno in apertura di serata prendendo posto lungo la pista di atletica, come per accerchiare il campo e riprenderselo. Madrina dell’evento, la campionessa toscana Veronica Angeloni, accompagnerà le autorità presenti al taglio del nastro.

Il "nuovo" Stadio dei Pini di Viareggio (Umicini)

Il progetto di riqualificazione è firmato dall'architetto De Martino, direttore tecnico di Sportium, società specializzata in progettazione di impianti sportivi di ultima generazione.

La progettazione integrata e la direzione lavori per il nuovo Stadio dei Pini di Viareggio sono state curate dall’architetto De Martino, insieme a Progetto CMR, società di progettazione integrata con oltre 30 anni di esperienza, e STAIN Engineering, società di ingegneria in ambito MEP, che ha firmato la parte di progettazione degli impianti, oltre a InFire. Sportium, STAIN Engeneering, Progetto CMR e InFire sono quattro società che fanno capo alla Holding Progetto CMR International, gruppo leader in Italia al primo posto nella classifica Guamari 2024.

"Dopo una storia di primati - lo Stadio dei Pini è stato il primo in Italia nel 1969 a essere dotato di una pista in tartan - e momenti sportivi memorabili - il record del mondo del getto del peso stabilito qui da Alessandro Andrei nel 1987 - il 31 marzo 2025 è stato di nuovo protagonista della scena sportiva nazionale e internazionale con la finale della prestigiosa e storica Viareggio Cup”, si legge in una nota del gruppo.

“Il progetto – prosegue la nota – è teso al dialogo con l’ambiente naturale circostante e, grazie all’uso di selezionati materiali e colori, la struttura si fonde ora con il paesaggio della pineta”. Il nuovo impianto - risultato di un intervento di riqualificazione totale, realizzata in ottica di efficientamento energetico e di sostenibilità ambientale, che ha previsto il rinnovo di tutto il sistema di sedute e percorsi - si compone di una tribuna coperta con spogliatoi, una tribuna scoperta, un campo da calcio, una pista di atletica leggera ed edifici destinati a servizi. Dopo il ripristino della pista di atletica, con la realizzazione di un nuovo manto sportivo, e del campo da calcio in erba naturale con relativo impianto di irrigazione, l’intervento è proseguito con la ristrutturazione della tribuna principale e con la realizzazione di una nuova facciata, caratterizzata da motivi geometrici a forma di rombo ispirati dalla tuta a scacchi di Burlamacco, maschera ufficiale del Carnevale di Viareggio. Inoltre, il prospetto e la struttura della tribuna principale sono stati avvolti da una nuova pelle, composta da elementi sviluppati in diagonale e da pannelli con differenti tonalità di colore coerenti con il paesaggio, che dona un’unità compositiva all’edificio, mentre l’utilizzo dell’alluminio anodizzato conferisce flessibilità e leggerezza”.

È stata inoltre progettata e realizzata una nuova tribuna sul versante est che va a sostituire quella precedente, la cui memoria è conservata nel caratteristico andamento curvilineo. La struttura così realizzata, che potrà ospitare fino a 1.750 posti.