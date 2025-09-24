La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
Cosa Fare
Tutti gli appuntamenti del Circolo Legambiente di Arezzo
24 set 2025
Sabato il workshop e domenica torna l'Orto Sonico

legambiente

legambiente

Arezzo, 24 settembre 2025 – Il Circolo Legambiente di Arezzo , presenta alcune iniziative

che si svolgeranno nell'ultima settimana di settembre 2025.

SABATO 27 SETTEMBRE ORE 17,00/19,00

WORKSHOP DI RITMO CON SEGNI PER MUSICISTI

“Ritmo Con Segni” è un metodo nato in Argentina nel 2006

e basato sulla direzione musicale di gruppi mediante l'utilizzo di segni specifici

con le mani e il corpo.

Ha un forte carattere inclusivo, accessibile e di facile apprendimento.

Questo workshop è rivolto a musicisti di ogni età e livello.

Per partecipare basta venire al Basement Factory in via Masaccio 6A

portando il proprio strumento.

Per informazioni: 3347607223

---------------------------------------

DOMENICA 28 SETTEMBRE ORE 15,30/18,30

ORTO SONICO

Prosegue il progetto “Recycle Sound - Arte, musica e solidarietà sostenibile”,

fra i vincitori del Bando del CESVOT “Siete presente” 2025.

I giovani di Legambiente, Associazione Il Velocipede,

ACB Social Inclusion e FIAB propongono una nuova edizione de

l'ORTO SONICO, domenica 28 settembre dalle ore 15,30 alle 18,30.

Un bel pomeriggio rilassante e inclusivo presso gli orti di via Bucciarelli Ducci

(Zona Pantano nel Parco E. Berlinguer ad Arezzo.

Non mancheranno giochi tradizionali per bambini,

e uno spazio di book-crossing e swap party per rimettere in circolo

libri, abiti e giochi usati.

L'ingresso è libero.

© Riproduzione riservata