Tutti gli appuntamenti del Circolo Legambiente di Arezzo

Arezzo, 24 settembre 2025 – Il Circolo Legambiente di Arezzo , presenta alcune iniziative
che si svolgeranno nell'ultima settimana di settembre 2025.
SABATO 27 SETTEMBRE ORE 17,00/19,00
WORKSHOP DI RITMO CON SEGNI PER MUSICISTI
“Ritmo Con Segni” è un metodo nato in Argentina nel 2006
e basato sulla direzione musicale di gruppi mediante l'utilizzo di segni specifici
con le mani e il corpo.
Ha un forte carattere inclusivo, accessibile e di facile apprendimento.
Questo workshop è rivolto a musicisti di ogni età e livello.
Per partecipare basta venire al Basement Factory in via Masaccio 6A
portando il proprio strumento.
Per informazioni: 3347607223
DOMENICA 28 SETTEMBRE ORE 15,30/18,30
ORTO SONICO
Prosegue il progetto “Recycle Sound - Arte, musica e solidarietà sostenibile”,
fra i vincitori del Bando del CESVOT “Siete presente” 2025.
I giovani di Legambiente, Associazione Il Velocipede,
ACB Social Inclusion e FIAB propongono una nuova edizione de
l'ORTO SONICO, domenica 28 settembre dalle ore 15,30 alle 18,30.
Un bel pomeriggio rilassante e inclusivo presso gli orti di via Bucciarelli Ducci
(Zona Pantano nel Parco E. Berlinguer ad Arezzo.
Non mancheranno giochi tradizionali per bambini,
e uno spazio di book-crossing e swap party per rimettere in circolo
libri, abiti e giochi usati.
L'ingresso è libero.