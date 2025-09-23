Il grande cuore di Tommaso Mazzanti: "Ha pagato lui il funerale di nostro figlio"

"Siamo devastati ma vogliamo dire grazie. Perché quello che Tommaso Mazzanti ha fatto per nostro figlio e per noi è un gesto raro. Anzi, unico". Marzia Miliani e Andrea Bazzani sono la madre e il padre di Tommaso Bazzani, il 34enne di Lastra a Signa che ha perso la vita in un tragico incidente in moto lo scorso 15 settembre, in una delle rotatorie di via Pisana a Scandicci. Entrambi i genitori sono travolti dal lutto che li ha colpiti, ma hanno sentito il bisogno di ringraziare chi, in questi giorni, è stato loro accanto: il datore di lavoro del figlio, Tommaso Mazzanti, titolare dell’Antico Vinaio. "Nostro figlio lavorava lì da 7 anni – dice la madre -. Era stato uno dei primi dipendenti e in quell’azienda aveva trovato non solo un’occupazione, ma una seconda famiglia. È stato così anche quando mio marito si è presentato all’Antico Vinaio per cercare lavoro. È stato così, in modo incredibile, in questi giorni tragici. Tommaso ha pagato il funerale di nostro figlio e tutte le spese, ci ha fatto una donazione importante per aiutarci a pagare gli avvocati, ma soprattutto è stato qui, sempre, pur dovendo partire per Londra. Ha chiuso i negozi, ha messo a nostra disposizione i direttori perché ci aiutassero con le incombenze burocratiche". "Lui e tutta la famiglia dell’Antico Vivaio ci sono vicini – proseguono i genitori – e quello che abbiamo visto nei loro occhi e nei loro gesti non lo dimenticheremo mai. Hanno fatto tutto in silenzio, senza farlo sapere all’esterno, ma noi vogliamo renderlo pubblico perché si sappia che persone così esistono davvero. Nostro figlio non c’è più, nessuno può alleviare il nostro dolore, ma la vicinanza che sentiamo ci aiuta ad andare avanti". Oltre a dire grazie, Marzia e Andrea intendono combattere sul fronte della sicurezza stradale. "Siamo stati a vedere il luogo dell’incidente – dicono – e, come è già emerso, ci sono delle radici che rendono la strada molto pericolosa. Ci batteremo perché la zona venga sistemata".