Empoli, chiudono negozi storici in centro: “Ingressi dimezzati e situazioni spiacevoli”

Empoli, 24 settembre 2025 – “Un saluto e un grazie di cuore a tutti i clienti che dal 21 ottobre 1989 ad oggi ci hanno scelto, sostenuto e accompagnato. È stato un onore condividere questo percorso con voi. Con affetto, Naracamicie”. Un foglietto che sa di amarezza per un ‘giro’ che non è più quello di una volta. Un messaggio appeso al bandone abbassato da oltre un mese ormai. Un altro brand che se ne va dopo (quasi) quarant’anni. Siamo in via Giuseppe del Papa, a due passi da Robe di Kappa, altro negozio che non c’è più, altra casella – per ora – vuota nell’intricato puzzle delle attività del centro storico empolese.

Dietro ogni chiusura, una storia diversa. Alcuni hanno deciso di cambiare rotta, altri si sono trovati costretti. C’è chi si è reinventato e chi ha deciso di destinare impegno e risorse in altri settori. Non passa inosservato il vuoto che presto lascerà Sisley all’angolo tra via del Giglio e via Ridolfi: in vetrina non ci sono manichini con indosso i capi della nuova collezione, ma cartelli che annunciano la svendita totale, con sconti dal 50 al 60%. All’origine della decisione, spiega Domenico Marcogiuseppe, da sette anni dipendente del punto vendita, “c’è stato un drastico calo degli ingressi. Il centro ha perso richiamo, e con affitti così alti, la gestione diventa insostenibile”.

Per un fondo del genere, in posizione strategica con cinque vetrine, i costi superano i 6mila euro. “Abbiamo un conta persone – aggiunge Marcogiuseppe –. I numeri sono inequivocabili. Gli ingressi giornalieri si sono dimezzati, un 50% in meno. Solo adesso che siamo in liquidazione si lavora di più, ma è chiaro che il potere d’acquisto non è quello di una volta”. Non solo. “Il degrado non invoglia a restare – prosegue –. È all’ordine del giorno vedere gente che si azzuffa, persone che urinano davanti all’ingresso; è capitato giusto stamani (ieri per chi legge, ndr)”. Due i dipendenti per i quali il futuro ha già una nuova casa. Marcogiuseppe resterà in azienda come visual merchandiser, mentre il collega non ha faticato a trovare un’altra occupazione.

Il fondo però non resterà vuoto a lungo: ci sarebbe già l’interesse di un altro marchio – non nel campo dell’abbigliamento – pronto a mettere radici nella piazza empolese. Un altro addio è quello di Giovanni Avano, 28 anni, che nel 2020 aveva inaugurato 20 Posti, piccolo ristorante gourmet – ambiente intimo e molto apprezzato in via delle Murina – che univa tradizione partenopea e toscana in uno stile ricercato. Un locale che non esiste più: da pochi giorni al suo posto ha aperto un ristorante coreano, Numero 22. Non una resa, tiene a specificare l’imprenditore ma un nuovo inizio. “Non ce ne andiamo per la crisi. In realtà ci siamo ingranditi. Oggi ci concentriamo solo sul banqueting di alto livello, matrimoni ed eventi privati. Abbiamo venduto il ristorante, ma non abbiamo smesso di crescere”. Il centro storico, aggiunge, non era più il contesto adatto. “Il giro è calato, la nostra proposta, probabilmente, sprecata. Spostare il business altrove è stata la mossa giusta. Abbiamo colto l’occasione di vendere salutando la città, senza troppi pensieri”.