Sostanza cancerogena e tossica per la fertilità, la guardia di finanza sequestra 100 prodotti cosmetici

Massa Carrara, 23 settembre 2025 – Un’importante operazione della guardia di finanza di Massa Carrara ha portato al sequestro di oltre 100 prodotti cosmetici che contenevano una sostanza pericolosa perchè ritenuta cancerogena e al tempo stesso tossica per la fertilità delle donne.
I cosmetici sequestrati contenevano ''Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide'', composto recentemente riclassificato come pericoloso ai sensi del nuovo Regolamento Ue 2025/877, entrato in vigore proprio nei giorni scorsi. La normativa ne vieta la commercializzazione dal 1° settembre 2025, per i comprovati effetti negativi sulla salute riproduttiva e per il potenziale cancerogeno.
L'imprenditore coinvolto è stato segnalato all'autorità giudiziaria per la presunta violazione dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 204/2015, che disciplina l'immissione in commercio di prodotti cosmetici non conformi alla normativa europea.