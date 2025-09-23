Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
MassaCarrara
CronacaSostanza cancerogena e tossica per la fertilità, la guardia di finanza sequestra 100 prodotti cosmetici
23 set 2025
REDAZIONE MASSA CARRARA
Sostanza cancerogena e tossica per la fertilità, la guardia di finanza sequestra 100 prodotti cosmetici

I cosmetici sequestrati contenevano ''Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide'', composto recentemente riclassificato come pericoloso ai sensi del nuovo Regolamento Ue

L'operazione condotta dalla guardia di finanza di Massa Carrara

Massa Carrara, 23 settembre 2025 – Un’importante operazione della guardia di finanza di Massa Carrara ha portato al sequestro di oltre 100 prodotti cosmetici che contenevano una sostanza pericolosa perchè ritenuta cancerogena e al tempo stesso tossica per la fertilità delle donne.

I cosmetici sequestrati contenevano ''Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide'', composto recentemente riclassificato come pericoloso ai sensi del nuovo Regolamento Ue 2025/877, entrato in vigore proprio nei giorni scorsi. La normativa ne vieta la commercializzazione dal 1° settembre 2025, per i comprovati effetti negativi sulla salute riproduttiva e per il potenziale cancerogeno.

L'imprenditore coinvolto è stato segnalato all'autorità giudiziaria per la presunta violazione dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 204/2015, che disciplina l'immissione in commercio di prodotti cosmetici non conformi alla normativa europea.

© Riproduzione riservata