Operazione in diretta. Equipe dell’Opa in azione in collegamento mondiale

Un altro intervento che ha del prodigioso per gli specialisti d’eccellenza della Fondazione Monasterio. Si tratta di un’operazione al cuore che è stata eseguita negli Stati Uniti, in diretta mondiale e senza intaccare il torace del paziente, a opera del dottor Giacomo Bianchi, dell’equipe di cardiochirurgia dell’Opa diretta dal dottor Marco Solinas. L’intervento al cuore, in diretta mondiale, è avvenuto nel corso di un importante congresso internazionale a Cincinnati. L’operazione, su un paziente di 42 anni con una valvola mitralica molto danneggiata, è stata eseguita con una tecnica mini invasiva all’avanguardia: una piccola incisione di due centimetri e l’uso di un endoscopio 3D, senza aprire il torace. In pratica, il dottor Bianchi ha rimesso a posto la valvola a... mano libera, usando neocorde in Goretex, una tecnica complessa ma altamente efficace, riparando completamente il danno della valvola. L’intervento, come sottolinea la Fondazione Monasterio, è stato "un momento di grande valore per la nostra equipe, seguita in diretta da specialisti di tutto il mondo. Un riconoscimento che premia l’impegno e l’eccellenza della nostra cardiochirurgia. I nostri complimenti al dottor Bianchi e a tutto il team". Bianch, che ha svolto attività di ricerca a Baltimora, negli Stati Uniti, studiando il rimodellamento ventricolare sinistro post infarto con Lvad, è un cardiochirurgo esperto di procedure endoscopiche, che è andato a insegnare anche in Serbia, presso l’Istituto di malattie cardiovascolari Dedinje. Si tratta di tecniche che consentono di intervenire sul cuore senza aprire il torace del paziente, ma praticando una piccola incisione negli spazi intercostali. La chirurgia mini invasiva è stata adottata dallaFondazione Monasterio da più di due decenni e consente di ridurre il trauma chirurgico, abbattere il dolore post operatorio e il rischio di infezioni permettendo un più rapido recupero del paziente.

Laboratori aperti. Il 26 settembre, giornata che l’Unione Europea dedica ai ricercatori e alla divulgazione scientifica, i laboratori di ricerca all’Opa accoglieranno studenti e visitatori, grandi e piccini. La mattinata sarà rivolta specificatamente alle scuole superiori della provincia; nel pomeriggio, invece, dalle 14 alle 19, su prenotazione, il BioCardioLab aprirà le porte a chiunque voglia conoscere la bioingegneria e le sue applicazioni alla clinica. Nato nel 2015, il BioCardioLab ha recentemente festeggiato i suoi primi 10 anni. Centro internazionale di ricerca, in un decennio ha accolto e formato oltre 100 persone tra tesisti, dottorandi e specializzandi; vanta collaborazioni con aziende internazionali, università europee e statunitensi, oltre che con la Food and Drug Administration (Fda) degli Stati Uniti. Ha vinto numerosi progetti regionali, nazionali ed europei e nel 2020 ha ottenuto il prestigioso Marie Skłodowska-Curie Action (Meditate), finanziato dall’Unione Europea. Negli anni le attività del BioCardioLab si sono intrecciate sempre di più con la clinica, con la nascita di una sezione dedicata alla stampa 3D e alla creazione di modelli fisici del cuore dei pazienti — grandi e piccoli — e del loro sistema cardiovascolare. In occasione dell’apertura al pubblico, il 26 settembre, sarà possibile scoprire i progetti di ricerca in corso e le loro applicazioni cliniche, partecipare a brevi dimostrazioni e tour guidati, porre domande ai ricercatori e ricevere spiegazioni accessibili anche ai più piccoli.