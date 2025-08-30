Scarti tessili, buttano sacchi neri nel torrente. Arrivano i carabinieri, furgone sequestrato

Carmignano (Prato), 30 agosto 2025 – Nel pomeriggio di domenica 24 agosto i carabinieri della Compagnia di Prato, nell’ambito dei consueti controlli del territorio, sono intervenuti a Carmignano per la presenza di un veicolo sospetto.

La segnalazione – effettuata da un cittadino – ha permesso alle pattuglie delle stazioni di Carmignano e Poggio a Caiano di rinvenire un autocarro Mercedes sul quale erano stati stipati ben quarantasei sacchi neri, contenenti scarti di lavorazioni tessili.

Altri sacchi, recuperati dagli stessi Carabinieri, erano già stati gettati nel vicino torrente Elzana. Gli autori di questo gesto, alla vista dei carabinieri, sono scappati abbandonando il veicolo. Sono in corso accertamenti per la loro identificazione e per accertare responsabilità in capo al proprietario del veicolo, un cinese residente fuori provincia.

Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo, mentre i sacchi dei rifiuti sono stati sottoposti a sequestrato probatorio.