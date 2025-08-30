Sfide Volley Prato . Si parte in terra aretina

La Fipav Toscana ha pubblicato i calendari della serie DM e per il giovane Volley Prato di Beatrice Beconi la stagione inizia già a prendere forma. Inizio tutto di marca aretina con esordio difficile in casa del Club Arezzo, gara interna contro la Savinese e nuova trasferta con Foiano della Chiana. Gare da segnalare i derby con Pistoia e soprattutto la stracittadina con il Pvp Volley Vaiano Vintage che chiude il girone d’andata ed anche la stagione.

Questo il calendario completo: 11/10/25 Club Arezzo - Kabel Volley Prato; 18/10/25 Kabel Volley Prato–Pol. Savinese; 25/10/25 Norcineria Foiano - Kabel Volley Prato; 01/11/25 Kabel Prato – Firenze Volley; 09/11/25 Casentino - Kabel Prato; 15/11/25 Kabel Volley Prato–Avis Pistoia; 23/11/25 Sales Firenze - Kabel Volley Prato; 30/11/25 Kabel Volley Prato–UPC Camaiore; 06/12/25 Zona Mazzoni-Pieve Volley - Kabel Volley Prato; 13/12/25 Kabel Volley Prato – Lupi Santa Croce; 20/12/25 Dream Volley Pisa - Kabel Volley Prato; 10/01/26 Firenze Ovest - Kabel Volley Prato; 17/01/26 Kabel Volley Prato–Pvp Volley Vaiano Vintage.