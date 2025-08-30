Nuovi controlli nelle zone calde 40 persone identificate

Perché serve il piano casa

Bruno Vespa
30 ago 2025
SILVIA BINI
Proseguono le operazioni straordinarie di controllo del territorio da parte della Questura di Prato, coordinate in sinergia con la Prefettura....

Controlli della Questura

Controlli della Questura

Proseguono le operazioni straordinarie di controllo del territorio da parte della Questura di Prato, coordinate in sinergia con la Prefettura. L’attività, intensificata dopo i recenti episodi di risse e violenze in diverse aree della città, ha visto impegnati gli equipaggi del Reparto prevenzione crimine di Firenze insieme alle pattuglie della Squadra Volante. L’intervento si è concentrato soprattutto nei quartieri e nelle strade ritenute più a rischio, come San Paolo, piazza Ciardi, via Strozzi e viale Vittorio Veneto, dove sono stati predisposti posti di controllo e verifiche puntuali in luoghi di abituale ritrovo di persone con precedenti.

Nel corso della serata sono stati identificati oltre quaranta individui, in gran parte di origine straniera: la loro posizione sul territorio nazionale è stata attentamente vagliata anche attraverso accertamenti dell’Ufficio Immigrazione. L’operazione non si è limitata al presidio delle strade, ma ha interessato anche numerosi esercizi pubblici, tra cui sale Vlt, centri scommesse e locali ritenuti sensibili, sottoposti a controlli amministrativi per verificarne la regolarità e il rispetto delle normative.

Questi interventi rientrano in un piano più ampio di monitoraggio del territorio, volto a prevenire episodi di criminalità diffusa, contrastare situazioni di degrado e incrementare la percezione di sicurezza tra i cittadini. La Questura fa sapere che l’attività proseguirà anche nei prossimi giorni con ulteriori pattugliamenti e verifiche mirate.

