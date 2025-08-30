Matteo Fiaschi nella rosa Zenith. Il ritorno per rinforzare la difesa

A volte ritornano. Ultimo colpo di mercato per la prima squadra della Zenith Prato, proprio alla vigilia del debutto ufficiale in Coppa Italia. Per rinforzare la linea difensiva la dirigenza amaranto, consapevole di apprestarsi ad affrontare un campionato lungo, difficile e con tante pretendenti ai piani alti, ha trovato l’accordo con il difensore Matteo Fiaschi, che già nella passata stagione era stato protagonista sotto la guida di mister Settesoldi in serie D. In estate il ragazzo aveva inizialmente temporeggiato sulla proposta fattagli dalla società di via del Purgatorio, attendendo chiamate e proposte per provare a rimanere in serie D. Fra le varie sirene, però, nessuna si è realmente concretizzata. Adesso, quindi Fiaschi è pronto a dare il suo contributo fin da subito al pacchetto arretrato della Zenith Prato. Si tratta di un difensore classe 2004 (scuola Fiorentina) molto duttile, che può agire da centrale e da terzino all’occorrenza, pratese doc, e che, nonostante la giovane età, ha già disputato tre campionati in serie D.