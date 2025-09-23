Una Lega di pace e di governo

Una Lega di pace e di governo
Cronaca
23 set 2025
REDAZIONE MASSA CARRARA
  "Marmettola?. Ora bisogna cambiare rotta"

"Marmettola?. Ora bisogna cambiare rotta"

L’allarme marmettola viene raccolto anche da Eros Tetti di Avs che parla del futuro delle Apuane come di un a scelta politica. "Raccolgo e rilancio con forza – afferma il candidato alle regionali di Alleanza Verdi Sinistra – l’allarme lanciato da Italia Nostra: 200mila tonnellate di marmettola ogni anno stanno mettendo a rischio la salute delle nostre acque, dei nostri ecosistemi e della popolazione. Le Apuane non possono più essere trattate come un deposito da cui estrarre ricchezza a ogni costo, ma devono tornare a essere patrimonio comune, naturale e culturale, della Toscana e del Paese".

"La questione – continua Tetti – non è solo ambientale ma profondamente politica. Le prossime elezioni regionali decideranno se continuare a sacrificare le Apuane alla monocoltura del marmo o se avviare finalmente un percorso di tutela, sviluppo alternativo e Buon Vivere per le comunità di montagna e per l’intera Toscana. Per questo invito cittadini, associazioni, comitati e amministratori a partecipare all’incontro pubblico di sabato 5 ottobre a Castelnuovo Garfagnana, presso la Sala Suffredini in Piazzetta Ariosto, alle 10. Sarà un momento di confronto aperto, in cui discutere delle sfide che ci attendono e del ruolo cruciale che gli equilibri politici regionali avranno nel determinare il futuro delle Apuane. Credo che sia possibile salvaguardare la montagna e al tempo stesso creare lavoro e prospettive durature, puntando su filiera corta, comunità locali, turismo sostenibile, artigianato e nuove economie verdi. Se vogliamo davvero cambiare rotta, è il momento di unirci e costruire un’alternativa".

