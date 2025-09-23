"Marmettola?. Ora bisogna cambiare rotta"

L’allarme marmettola viene raccolto anche da Eros Tetti di Avs che parla del futuro delle Apuane come di un a scelta politica. "Raccolgo e rilancio con forza – afferma il candidato alle regionali di Alleanza Verdi Sinistra – l’allarme lanciato da Italia Nostra: 200mila tonnellate di marmettola ogni anno stanno mettendo a rischio la salute delle nostre acque, dei nostri ecosistemi e della popolazione. Le Apuane non possono più essere trattate come un deposito da cui estrarre ricchezza a ogni costo, ma devono tornare a essere patrimonio comune, naturale e culturale, della Toscana e del Paese".

"La questione – continua Tetti – non è solo ambientale ma profondamente politica. Le prossime elezioni regionali decideranno se continuare a sacrificare le Apuane alla monocoltura del marmo o se avviare finalmente un percorso di tutela, sviluppo alternativo e Buon Vivere per le comunità di montagna e per l’intera Toscana. Per questo invito cittadini, associazioni, comitati e amministratori a partecipare all’incontro pubblico di sabato 5 ottobre a Castelnuovo Garfagnana, presso la Sala Suffredini in Piazzetta Ariosto, alle 10. Sarà un momento di confronto aperto, in cui discutere delle sfide che ci attendono e del ruolo cruciale che gli equilibri politici regionali avranno nel determinare il futuro delle Apuane. Credo che sia possibile salvaguardare la montagna e al tempo stesso creare lavoro e prospettive durature, puntando su filiera corta, comunità locali, turismo sostenibile, artigianato e nuove economie verdi. Se vogliamo davvero cambiare rotta, è il momento di unirci e costruire un’alternativa".