Successo di ’Tarta Editorial’. Aiuti concreti dal mondo dell’arte alle persone disabili e fragili

Il primo step della prima edizione del minifestival itinerante ’Tarta Editorial’ è terminato a Villa Cuturi con successo. Il progetto, organizzato dalle associazioni Tarta Editorial Project odv e Aniep Lu e prov, è stato sostenuto dall’attore, imitatore e pittore Dario Ballantini per uno scopo benefico: l’acquisto di uno o due mezzi per persone disabili attraverso l’asta solidale della mostra ’People and Animals’. Il volto noto di ’Striscia la notizia’ ha donato l’opera ’Come essere’, un disegno su carta del 2023, del valore di 1000 euro in esposizione dal 14 settembre insieme alle opere del maestro Antonio Possenti e dell’artista Manuela Merani.

La kermesse, patrocinata dal Comune di Massa, di ampio respiro culturale, è nata con l’intento di creare incontri votati al benessere psicofisico, contrastando situazioni di stress, ansia, depressione dovuti a condizioni di solitudine e isolamento. Il messaggio chiave della manifestazione guarda all’arte, alla letteratura, alla musica, al teatro e ad altre discipline come strumenti benefici per la personalità e per una maggiore coesione sociale. Il tema non proiettato solo alla disabilità, ma a tutte quelle situazioni di difficoltà dove l’individuo ha bisogno di un aiuto concreto.

Il finissage ha visto anche l’appuntamento ’Autori per sempre’, un dialogo moderato dagli ideatori Anna Perucci e Manuela Orsini Merani con gli autori della rassegna: Federica Ottone con la sua raccolta di poesie ’Poesia, non artificio’, lo chef Marco Mariani, che ha anticipato qualche aneddoto legato al suo libro a cura di Tarta Editorial Project che uscirà a dicembre. A unirsi anche l’imprenditore Emiliano Della Bona con il suo romanzo ’La classe è sull’acqua’ e in cantiere anche una sua guida per ristoratori. Nel corso della serata si sono alternate letture di alcune poesie a cura del gruppo di lettura Tep, da stacchi musicali del pianista Michele Bianchi e domande rivolte al pubblico. L’iniziativa, autofinanziata dalle due associazioni, ha visto la collaborazione della libreria Bajni di Carrara, dell’associazione Pro loco ’Salviamo il Castello di Moneta’ e di alcuni imprenditori e professionisti locali e da altre città d’Italia.

L’asta solidale della mostra continua con il prossimo appuntamento a dicembre con new entry di autori, artisti e personalità del panorama artistico culturale e una cena di beneficenza. La programmazione delle due realtà organizzatrici propone anche opportunità formative con il profilo di promoter e comunicatore socio culturale. Non solo rivolto a studenti per il riconoscimento dei crediti formativi, ma anche a chi è predisposto a collaborare alla riuscita di iniziative di questa impronta.