Giornata della sicurezza. Geronimo e Tina Stilton con i bambini ricoverati

Anche sulle strade Geronimo e Tea Stilton non smentiscono i sani principi: impegno, rispetto per gli altri, per l’ambiente, amicizia e solidarietà. Il famoso topo giornalista personaggio letterario amato dai bambini di tutto il mondo con la sorella Tea hanno fatto da testimonial alla Giornata in sicurezza un evento annuale pensato per sensibilizzare la cittadinanza, in particolare i più giovani, sui temi della tutela e della legalità. Nel corso della manifestazione a cura della Polizia penitenziaria dell’Ipm di Pontremoli è stato organizzato un collegamento video tra i due celebri personaggi e i bambini al reparto pediatrico dell’Opa di Massa. L’iniziativa è potuta andare in porto grazie all’impegno dell’ assistente capo coordinatore della Polizia penitenziaria Alessandro Atzeni, che si è recato appositamente all’Opa in mattinata, e dell’associazione ’Luigi Donato per Monasterio’ che ha fatto da tramite con la struttura.

Geronimo e Tea Stilton hanno salutato i bambini ricoverati strappando loro un sorriso con le loro battute. Erano presenti alla diretta video con i bambini, effettuata con un tablet, il personale medico, paramedico e i genitori. Poi all’Opa gli agenti della penitenziaria, dopo aver organizzato una colletta tra colleghi, hanno acquistato e distribuito ai bambini i libri di Geronimo e Tea, autografati per l’occasione e anche alcuni giochi. In seguito il collegamento è proseguito e i baby pazienti hanno potuto assistere alla dimostrazione di scherma a cura delle fiamme azzurre della polizia penitenziaria, coordinate dal campione olimpionico Aldo Montano, alla simulazione del metodo globale di autodifesa a cura degli istruttori della polizia penitenziaria, alla prova delle squadre cinofile della polizia penitenziaria proveniente da Asti con i cani che hanno rintracciato sostanze stupefacenti nascoste in una valigia.

"Alla fine – spiega l’assessora Annalisa Clerici – abbiamo salutato, assieme al sindaco Jacopo Ferri, i bambini del reparto pediatrico e i genitori con il personale sanitario. E’ stato un momento anche commovente perché si è creata un’empatia incredibile, anche se a distanza. In particolare l’incontro con Geronimo e Tea Stilton è stato un episodio che è servito ad arricchire il percorso educativo dei bambini offrendo loro non solo divertimento, ma anche l’opportunità di imparare e crescere attraverso le storie di un personaggio che incarna gentilezza, intelligenza e coraggio".

Natalino Benacci