Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Firenze
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Allagamenti FirenzeMaltempo PratoAllerta meteo ToscanaTromba marina VersiliaSciopero 22 settembreVanessa Fiacchini
Acquista il giornale
CronacaColazione sempre più amara. Caffè e cornetto sopra i 3 euro. Tanti aumenti dietro al bancone
22 set 2025
ROSSELLA CONTE
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Firenze
  3. Cronaca
  4. Colazione sempre più amara. Caffè e cornetto sopra i 3 euro. Tanti aumenti dietro al bancone

Colazione sempre più amara. Caffè e cornetto sopra i 3 euro. Tanti aumenti dietro al bancone

Spremuta d’arancia record: fino a 4,50 euro. Chi ama il salato ne spende 3,50 per un tramezzino. I gestori dei bar: “Materie prime alle stelle, non possiamo assorbire noi tutti gli incrementi”

Il caffè ha toccato ormai la soglia dell’1,50 euro in centro

Il caffè ha toccato ormai la soglia dell’1,50 euro in centro

Per approfondire:

Firenze, 23 settembre 2025 – Fare colazione in centro a Firenze è diventato sempre più costoso. Un giro tra bar e caffetterie lo conferma: per un caffè e un cornetto, la combinazione più gettonata, il conto non scende sotto i 3 euro. Solo pochi mesi fa, a inizio anno, ne bastavano 2,70, ma con gli ultimi rincari si è arrivati a una media di 3,10. La colazione al banco, simbolo della quotidianità fiorentina, non è più una spesa leggera come un tempo. Secondo i dati dell’Osservatorio nazionale Federconsumatori, a Firenze i prezzi medi dei prodotti da bar sono cresciuti del 3% negli ultimi mesi, ma se si guardano i singoli prodotti gli aumenti sono ancora più pesanti.

Il caffè, che a inizio anno costava tra 1,20 e 1,30 euro, oggi è arrivato a 1,40-1,50, con incrementi che oscillano dal +7,7% fino al +25%, a seconda del prezzo di partenza. Ancora più evidente la crescita del cornetto, passato da 1,50 a 1,70 euro, cioè +13,3%. Per una semplice colazione quotidiana, l’aggravio stimato è di 40 centesimi a persona, cifra che diventa significativa se moltiplicata per una famiglia e per tutto l’anno. Gli aumenti non si fermano qui. La spremuta d’arancia ha registrato un incremento record: da 3,50 a 4 euro significa +14,3%, e dove costava già 4 euro è arrivata a 4,50, pari a +12,5%. Se si prende come riferimento l’intervallo più ampio, il rincaro arriva addirittura al +28,6%. Un tramezzino, che fino a pochi mesi fa si pagava 3 euro, ora si aggira sui 3,50, pari a +16,7%.

Per la tradizionale schiacciata con l’uva, in questo periodo molto richiesta, un quadretto di 10 centimetri raggiunge i 4 euro. “Fare colazione fuori casa è uno dei piaceri più praticati dai fiorentini, ma oggi è diventato un lusso”, commenta Laura Grandi, presidente di Federconsumatori Toscana. “Il problema è che questi rincari si inseriscono in un contesto di difficoltà generale: secondo la Caritas, oltre il 23% degli italiani si trova in condizioni di povertà pur lavorando. Le famiglie tagliano sulla spesa alimentare, con riduzioni importanti nel consumo di carne e pesce. È evidente che anche la colazione al bar rischia di diventare un’abitudine sempre meno accessibile”.

A subire le conseguenze non sono soltanto i consumatori, ma anche i gestori. Confcommercio lancia l’allarme: a Firenze in dodici anni sono spariti 200 bar. Dal 2012 al 2024 si è passati da 882 a 682 esercizi, con un saldo negativo di 50 chiusure nel centro storico e di 150 nei quartieri residenziali. La perdita complessiva è del 22,7%. Nel cuore dell’area Unesco la tenuta è stata maggiore, con un calo del 16,7% (da 299 a 249 bar), mentre fuori dal centro la situazione è più critica: oggi sono rimasti 433 locali contro i 583 del 2012, un crollo del 25,8%. “Il bar sotto casa rischia di non esistere più”, spiega Aldo Cursano, vicepresidente vicario di Fipe e presidente Confcommercio Firenze.

“Sono cambiati gli stili di vita, le famiglie sono più povere e tagliano sulle spese non essenziali. Ma anche noi gestori siamo con le spalle al muro. È vero, il caffè e il cornetto sono rincarati di dieci o venti centesimi, ma è l’unico modo per far fronte all’aumento delle utenze e delle materie prime. Gli affitti per i locali del centro sono saliti anche di 500 euro al mese e nessuno dice niente. Se il prezzo della colazione è cresciuto, c’è un motivo: altrimenti non riusciremmo a sopravvivere”.

Santino Cannamela, presidente di Confesercenti Firenze, spiega: “I rincari sono inevitabili perché i prezzi delle materie prime negli ultimi mesi sono saliti alle stelle. I commercianti cercano di assorbire per quanto possibile l’aumento dei costi, sia delle forniture che delle utenze, ma oltre un certo limite non resta altra strada che adeguare i prezzi di vendita. Diversamente, l’impresa non sarebbe più sostenibile e rischierebbe di non reggere sul mercato”.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata