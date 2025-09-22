Colazione sempre più amara. Caffè e cornetto sopra i 3 euro. Tanti aumenti dietro al bancone

Firenze, 23 settembre 2025 – Fare colazione in centro a Firenze è diventato sempre più costoso. Un giro tra bar e caffetterie lo conferma: per un caffè e un cornetto, la combinazione più gettonata, il conto non scende sotto i 3 euro. Solo pochi mesi fa, a inizio anno, ne bastavano 2,70, ma con gli ultimi rincari si è arrivati a una media di 3,10. La colazione al banco, simbolo della quotidianità fiorentina, non è più una spesa leggera come un tempo. Secondo i dati dell’Osservatorio nazionale Federconsumatori, a Firenze i prezzi medi dei prodotti da bar sono cresciuti del 3% negli ultimi mesi, ma se si guardano i singoli prodotti gli aumenti sono ancora più pesanti.

Il caffè, che a inizio anno costava tra 1,20 e 1,30 euro, oggi è arrivato a 1,40-1,50, con incrementi che oscillano dal +7,7% fino al +25%, a seconda del prezzo di partenza. Ancora più evidente la crescita del cornetto, passato da 1,50 a 1,70 euro, cioè +13,3%. Per una semplice colazione quotidiana, l’aggravio stimato è di 40 centesimi a persona, cifra che diventa significativa se moltiplicata per una famiglia e per tutto l’anno. Gli aumenti non si fermano qui. La spremuta d’arancia ha registrato un incremento record: da 3,50 a 4 euro significa +14,3%, e dove costava già 4 euro è arrivata a 4,50, pari a +12,5%. Se si prende come riferimento l’intervallo più ampio, il rincaro arriva addirittura al +28,6%. Un tramezzino, che fino a pochi mesi fa si pagava 3 euro, ora si aggira sui 3,50, pari a +16,7%.

Per la tradizionale schiacciata con l’uva, in questo periodo molto richiesta, un quadretto di 10 centimetri raggiunge i 4 euro. “Fare colazione fuori casa è uno dei piaceri più praticati dai fiorentini, ma oggi è diventato un lusso”, commenta Laura Grandi, presidente di Federconsumatori Toscana. “Il problema è che questi rincari si inseriscono in un contesto di difficoltà generale: secondo la Caritas, oltre il 23% degli italiani si trova in condizioni di povertà pur lavorando. Le famiglie tagliano sulla spesa alimentare, con riduzioni importanti nel consumo di carne e pesce. È evidente che anche la colazione al bar rischia di diventare un’abitudine sempre meno accessibile”.

A subire le conseguenze non sono soltanto i consumatori, ma anche i gestori. Confcommercio lancia l’allarme: a Firenze in dodici anni sono spariti 200 bar. Dal 2012 al 2024 si è passati da 882 a 682 esercizi, con un saldo negativo di 50 chiusure nel centro storico e di 150 nei quartieri residenziali. La perdita complessiva è del 22,7%. Nel cuore dell’area Unesco la tenuta è stata maggiore, con un calo del 16,7% (da 299 a 249 bar), mentre fuori dal centro la situazione è più critica: oggi sono rimasti 433 locali contro i 583 del 2012, un crollo del 25,8%. “Il bar sotto casa rischia di non esistere più”, spiega Aldo Cursano, vicepresidente vicario di Fipe e presidente Confcommercio Firenze.

“Sono cambiati gli stili di vita, le famiglie sono più povere e tagliano sulle spese non essenziali. Ma anche noi gestori siamo con le spalle al muro. È vero, il caffè e il cornetto sono rincarati di dieci o venti centesimi, ma è l’unico modo per far fronte all’aumento delle utenze e delle materie prime. Gli affitti per i locali del centro sono saliti anche di 500 euro al mese e nessuno dice niente. Se il prezzo della colazione è cresciuto, c’è un motivo: altrimenti non riusciremmo a sopravvivere”.

Santino Cannamela, presidente di Confesercenti Firenze, spiega: “I rincari sono inevitabili perché i prezzi delle materie prime negli ultimi mesi sono saliti alle stelle. I commercianti cercano di assorbire per quanto possibile l’aumento dei costi, sia delle forniture che delle utenze, ma oltre un certo limite non resta altra strada che adeguare i prezzi di vendita. Diversamente, l’impresa non sarebbe più sostenibile e rischierebbe di non reggere sul mercato”.